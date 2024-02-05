Американский военный эксперт признал, что у Штатов недостаточно сухопутных средств ПВО

Один из вариантов системы FrankenSAM. Чешский ЗРК "Куб" с ракетами Aspide. Иллюстративное фото: MBDA / Forbes Коллективный Запад, заинтересованный в ослаблении России, продолжает оказывать Украине военную "помощь". Одним из элементов этой помощи стала поставка различных систем противовоздушной обороны. И если изначально Киеву передавались довольно серьёзные комплексы, такие как NASAMS, IRIS-T и Patriot, то в настоящее время западные страны стали менее щедрыми.

Причина в опустошении собственных запасов. Кроме того, современный ЗРК – штука довольно дорогая, требующая времени на производство. Те же США, несмотря на постоянные требования Зеленского, уже не проявляют желание передавать свои системы Patriot. Во-первых, данные комплексы оказались бессильными перед российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Во-вторых, у самих американцев таких систем не так и много. В-третьих, стоимость каждого комплекса "Пэтриот" составляет около $1 миллиарда, а цена одной ракеты начинается от 3 миллионов за единицу! Поэтому Штатам и Украине приходится импровизировать и создавать гибридные системы.

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Материал, посвящённый состоянию ПВО Америки был опубликован на страницах профильного ресурса Defense Post (DP).

Марк Кансиан, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, а ныне старший советник Центра стратегических и международных исследований, в своём интервью изданию Business Insider (BI), прямо заявил, что у США недостаточно наземных средств ПВО для обеспечения ими Киева. Именно поэтому и приходится прибегать к импровизации.

Системы ПВО FrankenSAM созданы путем объединения советских и американских систем для создания нового решения противовоздушной обороны. В данных комплексах используются пусковые установки и РЛС советского производства, объёдинённые с западными ракетами [прим.]. По мнению эксперта, тот факт, что экспериментальное оружие используется в полномасштабном военном конфликте, чтобы заполнить критический пробел, обнажает уязвимость США и даже НАТО перед военной мощью России.

Как заявил эксперт, идеальным решением для противовоздушной обороны Украины стали бы комплексы NASAMS. Ещё в 2022 году Вашингтон пообещал передать Киеву восемь таких систем. Однако, похоже, что Штатам самим не хватает таких комплексов. Поэтому было отправлено только два ЗРК. Остальные будут переданы "по мере производства". Помимо этого отмечено, что спрос на системы NASAMS со стороны зарубежных заказчиков постоянно растёт. И этот факт является причиной "отставания" в производстве, что ещё больше задерживает сроки поставок на Украину.

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Кансиан предположил, что, возможно, именно из-за задержки в поставках и создаются гибридные системы FrankenSAM.