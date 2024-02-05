Французский оборонный гигант будет заниматься обслуживанием кораблей Королевского флота

Эсминец типа Daring Королевского флота Великобритании. Фото: © Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde

Великобритания давно утеряла статус лидера в Мировом океане. Однако у джентльменов с берегов туманного Альбиона ещё остались какие-то военно-морские амбиции. И этим амбициям старательно подыгрывают специализированные информационные ресурсы из стран НАТО рангом поменьше. Намного поменьше. Одной из таких стран является Румыния.

реклама

Довольно любопытный материал, посвящённый Королевскому флоту Великобритании (Royal Navy) был опубликован на страницах профильного ресурса Defense Romania. Ниже приведён скриншот заголовка.

Вся информация подаётся со ссылкой на данные агентства Reuters. Как говорится в публикации румынского ресурса, Великобритания и французская фирма Thales заключили контракт на сумму 1,85 миллиарда фунтов стерлингов ($2,36 миллиарда). Согласно заключенному контракту, французский оборонный гигант будет обеспечивать техническое обслуживание гидролокаторов и датчиков на кораблях и подводных лодках Королевского флота в течение следующих 15 лет.

Как заявили в самой компании Thales, новый контракт является ответом на растущую потребность в том, чтобы корабли Королевского флота находились в эксплуатации как можно большее время из-за растущей глобальной нестабильности.

Британия, со своей стороны, заявила, что новый контракт сохранит 300 имеющихся рабочих мест и позволит создать ещё 150 дополнительных.

В этой новости прекрасно всё!

Во-первых, есть ещё одно доказательство несостоятельности Великобритании как властительницы морей. Мало того, что техническое состояние британских кораблей в большинстве случаев не самое лучшее. Так британцы уже самостоятельно не могут обслужить корабельное оборудование.

Во-вторых, заголовок, который румынские эксперты "прикрутили" к обычной рядовой новости. Это про "огромный" флот. Конечно, если сравнивать с корабельным составом ВМС Румынии, то он действительно огромный. Согласно данным рейтинга Global Firepower, на начало 2024 года в составе Royal Navy имелись следующие корабли: авианосцы (2 ед.), эсминцы (6 ед.), фрегаты (11 ед.), подводные лодки (10 ед.), патрульные корабли (26 ед.), тральщики (9 ед.). Но и тут есть нюансы.

У авианосцев почему-то постоянно проблемы с гребными винтами. Кроме того, на два авианосца есть всего лишь одна авиагруппа. Эсминцы большую часть времени простаивают у стенки. Патрульные корабли включают и небольшие патрульные катера. Касательно тральщиков, то их уже явно меньше. Недавно два британских тральщика столкнулись на базе в Бахрейне. Один из них, скорее всего, пойдёт на списание.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но наиболее ярким примером современного состояния Royal Navy, является то, что британцы даже не смогли собрать эскорт для создания полноценной авианосной ударной группы, участвующей в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.