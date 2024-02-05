Глава военного ведомства Польши заявил, что обстановка в мире сложная. Кроме того, он дал понять, что польские подразделения могут войти в состав сил быстрого реагирования ЕС

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш PAP / Piotr Nowak

Страны коллективного Запада, когда-то поставившие перед собой задачу максимально ослабить Россию и так и не добившиеся своей цели, продолжают нагнетать и без того напряженную международную обстановку. В последнее время в европейских столицах только и разговоров о том, что Россия в скором времени на кого-то там "нападет". Хотя России это, по большому счету, не надо. Об этом уже говорил президент Владимир Путин.

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Но, ведомое Штатами политическое и военное руководство стран Евросоюза продолжает свою воинственную риторику. Похоже, что высказались все: главком вооружённых сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны этой же страны Карл-Оскар Булин, премьер-министр Эстонии Кая Каласс, министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны Великобритании Грант Шэппс... Но особой воинственностью традиционно отличаются власти Польши. Материал на эту тему появился в польских СМИ.

Как сообщает Defence24, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш признался, что рассматривает все сценарии возможных конфликтов и наиболее серьезно относится к худшим из них.

"Я предполагаю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Это не слова, брошенные на ветер. Я стараюсь их очень тщательно взвешивать, тем более что я стал министром обороны. Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана", – сказал глава Минобороны.

Как заявил Косиняк-Камыш, поскольку Польше необходимо готовиться к любому сценарию, то проводится аудит, делаются выводы и восполняются пробелы. Он отметил, что крупные закупки очень важны, но для министра не менее важна индивидуальная экипировка солдат.

Кроме того, чиновник заявил, что уже в 2024-2025 годах польские подразделения будут в полной готовности и будут "доступны" для создания сил быстрого реагирования Евросоюза.

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Непонятно одно, а именно то, где Польша, а где Красное море и Тихоокеанский регион? Похоже, что польский министр приплёл их чтобы несколько "смягчить" свои слова. И про Украину он сказал тоже неспроста. Кроме того обращает на себя заявление о том, что уже в 2024 году польские подразделения будут в полной готовности. К чему? Также понятно, что польские власти не могут отказаться от своих амбиций на лидирующее положение в коллективной Европе.