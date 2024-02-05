В связи с военными манёврами военно-политическое руководство Польши ввело "особый" статус в приграничных районах страны

Районы, где могут быть "незапланированные" военные действия, обозначены красным. Источник изображения: dlapilota.pl

Как сообщают СМИ, Польское агентство аэронавигационной информации по просьбе военных опубликовало предупреждение для гражданских пилотов об активизации военной авиации на восточной границе страны. Предупреждение НОТАМ N0604/2024 касается районов Польши, граничащих с Россией, Белоруссии и Украины.

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Время действия предупреждения с 06-00 5 февраля до 06-00 5 мая 2004 года. Как пояснили в ведомстве, предупреждение вводится в связи с тем, что в данных районах возможны "незапланированные" военные действия, направленные на обеспечение безопасности государства.

Удивительно, но срок действия предупреждения как-то почти совпадает со сроками проведения учений НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), на которые альянс стянул 90000 человек личного состава. Это самые крупные манёвры блока с момента окончания холодной войны.

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И в Польше это называют "возможными незапланированными военными действиями"? А учитывая районы, где будет действовать предупреждение, не задумали ли поляки какую-то провокацию под шумок военных манёвров?