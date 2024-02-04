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crazycat21
"Ростех" доработает управляемую авиационную ракету "Изделие 305"
Процесс доработки совершенной ракеты для российских боевых вертолётов идёт непрерывно

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"Изделие 305" в экспортном исполнении. Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Ещё несколько лет назад о ракете, ныне известной под "мурлыкающей" аббревиатурой ЛМУР – лёгкая малогабаритная управляемая ракета (она же "Изделие 305"), было известно только не любящим болтать людям в штатском. Ведь именно по их заказу и велась разработка этой высокоточной авиационной ракеты. А первое боевое применение изделия состоялось ещё в 2016 году на территории Сирии. После чего ракета стала закупаться также и для армейской авиации ВКС России. 

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Осенью 2022 года модель "Изделие 305" была официально принята на вооружение. Изначально основным носителем этой великолепной высокоточной ракеты, имеющей дальность пуска 14,5 километра, в ВКС стал вертолёт Ми-28Н. Затем под использование ЛМУР адаптировали и разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор". Ракета довольно активно и успешно применяется в ходе Специальной военной операции. Это эффективное и очень высокоточное оружие. ЛМУР способна в буквальном смысле влететь в форточку. И это не игра слов.

Однако, несмотря на свою эффективность, "Изделие 305" будет доработано. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на холдинг "Высокоточные комплексы" (является структурным подразделением государственной корпорации "Ростех") в ходе международной оружейной выставки World Defense Show 2024, проходящей в Саудовской Аравии. 

"Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, – на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения", – сообщили в холдинге.

Отмечено, что мощности боевой части ракеты достаточно для поражения таких целей, как бронетехника, огневые точки, артиллерийские системы, средства ПВО противника. Но, как подчеркнул представитель производителя, процесс расширения возможностей и внесения дополнительных опций идёт непрерывно. 

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Особо стоит отметить, что масса осколочно-фугасной боевой части "Изделия 305" составляет 25 килограммов. Это при том, что стартовая масса ракеты – 105 килограммов. 

#новости #оружие #авиация #ракеты #вертолеты #военные новости #изделие 305 #лмур
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