Эксперты из США были вынуждены признать превосходство Су-57 над своими истребителями-невидимками

Истребитель Су-57. Фото: ОАК

Всего три государства в мире способны проектировать и серийно выпускать истребители пятого поколения. Это Россия, Китай и США. Возможно, что-то в этом направлении получится у Турции и у Южной Кореи. Но это будет потом и нескоро. Безусловно, первенство в разработке воздушных боевых платформ пятого поколения принадлежало американцам. Но, похоже, что заклятым заокеанским недругам придётся забыть о своих некогда лидирующих позициях.

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Долгое время всевозможные заокеанские аналитики и эксперты, наблюдая за разработкой российского истребителя Су-57, лишь ехидно посмеивались. Одни заявляли, что у русских ничего не получится. Другие говорили, что у России не хватит денег на столь амбициозный проект, да и разработка затянулась... Третьи вообще на голубом глазу заявляли о том, что российский истребитель пятого поколения таковым не является. Результат? Теперь все эти "эксперты" вынуждены брать свои слова обратно. По крайней мере, те, которых можно отнести к адекватным.

Довольно интересный материал, посвящённый российскому самолёту опубликовал профильный ресурс Military Watch, имеющий американскую дислокацию.

Заокеанские эксперты, сообщили, что с 2025 года ВКС России станут получать усовершенствованный вариант истребителя Су-57, оснащённый новым двигателем АЛ-51Ф. Американцы отмечают, что многое относительно возможностей нового двигателя остаётся неизвестным. Однако сообщения из российских источников говорят о том, что новый двигатель позволит истребителю летать не только в бесфорсажном режиме на сверхзвуковых скоростях (такая возможность называется суперкрейсерским режимом), но и на скоростях 2 Маха и более.

В настоящее время единственным боевым самолётом, который может развивать скорость более 2 Махов, является российский истребитель-перехватчик МиГ-31. Но ему для этого необходимо включать форсаж. Соответственно, истребитель Су-57 может более оперативно реагировать на возникающие угрозы. Кроме того, использование форсажных камер приводит к перерасходу топлива. В результате полёты на сверхзвуке в течение длительного времени являются нецелесообразными для большинства истребителей, поскольку существенно сокращается боевой радиус. Как утверждают американские эксперты, в настоящее время единственным боевым самолётом пятого поколения, способным летать в суперкрейсерском режиме, является китайский истребитель-невидимка J-20. И то, только на низких сверхзвуковых скоростях, составляющих чуть более 1 Маха. А новейший американский F-35 не может летать на сверхзвуке без включения форсажа. В данном случае необходимо отметить, что "американец" и на форсаже не может пролететь долго.

Аналитики Military Watch отметили, что новый двигатель АЛ-51Ф хорошо подходит для истребителей пятого поколения, поскольку имеет раскрывающиеся сопла с зубчатыми "закрылками", позволяющими уменьшить радиолокационное сечение. По предварительным оценкам, тяга нового российского двигателя приблизительно на 8% выше, чем у его ближайшего конкурента – двигателя F119, установленного на американский истребитель F-22 Raptor. Хотя основными преимуществами АЛ-51Ф являются более низкие требования к техническому обслуживанию, а также наличие трёхмерного вектора тяги, что существенно повышает манёвренность на малых скоростях полёта. Дальность полёта российского Су-57 уже более чем в два раза превышает дальность F-22 и F-35, а с новым двигателем эта дальность увеличится ещё на 10%.

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В общем, заокеанские аналитики были вынуждены признать, что отечественный Cу-57 является истребителем пятого поколения. Причём самым совершенным, сильно превосходящим американских конкурентов по своим лётным характеристикам. И это они ещё тему вооружения не затронули. Таким образом, можно констатировать, что российские авиаконструкторы и инженеры создали лучший в мире истребитель. Тем более, что он был испытан в реальных боевых действиях.