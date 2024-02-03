Финляндия решила поучаствовать в "сдерживании путем демонстрации военной силы"

Минный тральщик класса "Катанпаа" ВМС Финляндии. Фото: wikipedia.orgНа протяжении нескольких десятилетий после завершения Второй мировой Финляндия сохраняла подчёркнутый нейтралитет и прекрасно сотрудничала сначала с Советским Союзом, а после его распада и с Россией. При этом отношения между странами носили добрососедский и взаимовыгодный характер.

Правда, здесь необходимо отметить, что с середины 90-х нейтралитет Финляндии стал условным. Это произошло после того, когда страна активно сотрудничать с НАТО, присоединившись к программе "Партнёрство во имя мира". А с 4 апреля 2022 года Финляндия стала полноправным членом Североатлантического альянса. С тех пор о добрососедских отношениях можно забыть. Тем более финские власти, выполняя волю старших "товарищей" из Вашингтона и Брюсселя, под надуманным предлогом закрыли границы между странами. Но не это главное, главное в том, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. Теперь американские войска могут чувствовать себя как дома на территории этой северной страны. И это в непосредственной близости от российских границ.

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А тут ещё стало известно, что Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО. Агентство Reuters со ссылкой на заявление Антти Хакканена, финского министра обороны, сообщило, что страна в 2024 году отправит корабль противоминной обороны и до восьми истребителей для участия в военных операциях Североатлантического альянса.

"Союзники, активно участвующие в миссиях коллективной обороны НАТО в мирное время, посылают сигнал единства и усиливают сдерживание", — заявил министр обороны Антти Хакканен в своем заявлении.

Один из финских тральщиков класса "Катанпаа" [ВМС Финляндии располагают тремя такими кораблями, прим.] присоединится к подразделению противоминной защиты НАТО в Балтийском море в апреле и мае. В его задачи будет входить поиск старых мин, участие в учениях и защита подводной инфраструктуры.

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Что касается самолётов, то финские истребители будут участвовать в регулярном воздушном патрулировании и "сдерживании путем демонстрации военной силы" в Румынии и Болгарии, в том числе на Черном море.