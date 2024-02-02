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crazycat21
Турция по-прежнему заинтересована в истребителях Eurofighter, несмотря на прогресс в вопросе с F-16
Несмотря на то, что Вашингтон согласился продать Анкаре свои самолёты, турецкие власти рассматривают возможность приобретения и европейских истребителей

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Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Фото: commons.wikimedia.org

Турция практически с самого начала участвовала в программе JSF (Joint Strike Fighter — единый ударный истребитель), результатом которой стал всем известный самолёт-невидимка пятого поколения F-35. Официальная Анкара инвестировала в проект довольно круглую сумму, а затем заявила о своём намерении купить самолёты данного типа. И даже внесла за них предоплату. Согласно данным открытых источниках, речь идёт о сумме в $1,4 миллиарда. А общее количество планируемых к приобретению истребителей должно было достичь 100 экземпляров. Но затем что-то пошло не так...

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Президент Турции Реджеп Эрдоган позволил проявить своеволие и закупил у России новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Разумеется, такой шаг не понравился Вашингтону и Турцию "отлучили" от программы F-35. Правда, Вашингтон тогда пытался поторговаться, предлагая вернуть Турцию в программу совместного производства в обмен на отказ от активации C-400. Не подействовало.

Власти Турции, понимая необходимость обновления боевого авиапарка ВВС страны, а он преимущественно состоит из американских истребителей F-16 Fighting Falcon, постарались этих "Боевых соколов" купить. И дополнительные комплекты модернизации для уже имеющихся машин. Тем более деньги уже были уплачены Вашингтону в рамках программы F-35. Однако здесь уже американцы показали упрямство. К тому же турецкий президент стал демонстрировать позицию по целому ряду вопросов. В результате Анкара стала рассматривать альтернативные варианты, одним из которых могла стать покупка истребителей Eurofighter Typhoon.

Некоторое время назад власти Турции наконец ратифицировали заявку Швеции на вступление в НАТО. После чего, буквально на следующий день, администрация президента США Джо Байдена официально уведомила Конгресс о своем намерении приступить к продаже 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов модернизации в Турцию. Однако, как выяснилось, Турция по-прежнему заинтересована в истребителях Eurofighter, несмотря на прогресс в вопросе с F-16. Об этом сообщило агентство Reuters.

В сообщении говорится о том, что 1 февраля представитель министерства обороны Турции заявил, что Анкара по-прежнему заинтересована в приобретении 40 истребителей Eurofighter Typhoon. И это после того, как Вашингтон одобрил сделку по F-16 на сумму $23 миллиарда!

Ещё в ноябре 2023 года турецкие власти заявили, что ведут переговоры с Великобританией и Испанией о покупке европейского самолёта, хотя власти Германии выступили против такой сделки. Источник в турецком минобороны сообщил, что переговоры были начаты ещё в 2021 году. После того, когда Анкара поняла, что её первый запрос на поставку американских F-16 может получить отрицательный ответ.

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Как отмечает Reuters, власти Турции хоть и не ожидают блокирования Конгрессом США сделки по F-16, всё же хотят купить истребители Eurofighter Typhoon. Об этом агентству на условиях анонимности сообщил источник в минобороны Турции.

#новости #армия #оружие #f-16 #истребители #боевая авиация #военные новости #eurofighter typhoon
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