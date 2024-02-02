Столтенберг в ходе своего визита в США прямо дал понять, что Америка и весь западный мир напуганы тем, что мир перестал быть однополярным

Фото: Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters



Довольно любопытный материал, посвящённый развернувшемуся глобальному противостоянию, вышел на страницах профильного ресурса Defense Romania. Ресурс имеет румынскую "прописку".

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В материале говорится о многодневном визите генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ходе которого он пытался убедить американских законодателей продолжить поддержку Украины. Информация представлена со ссылкой на издание Politico.

Как сообщается в материале, Столтнберг высказал заверение в том, что США останутся верным союзником НАТО, невзирая на то, кто победит на будущих президентских выборах. Глава НАТО подчеркнул традиционную двухпартийную поддержку альянса в Конгрессе США. Кроме того, он высказал уверенность, что даже если президентом снова станет Трамп, то он не выведет страну из НАТО. По версии генсека, критика Трампа была направлена не против всего альянса, а против отдельных стран-членов, которые не исполнили своего обещания от 2014 года довести расходы на оборону до уровня 2% от национального ВВП.

Также в материале говорится о том, что визит Столтенберга в США и его высказывания стали попыткой связать в едино несколько вопросов, волнующих американских законодателей, показав, что все проблемы (Россия, Китай и миграция) являются взаимосвязанными.

"Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются", — сказал Столтенберг. "Вместе они подрывают санкции и давление, ослабляют международную финансовую систему, основанную на долларах США..."

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В общем, господин Столтенберг уже ничего скрывает. И это тот человек, который когда-то говорил об исключительно "оборонительном" характере НАТО. Фактически он высказал опасения того, что Америка теряет глобальное доминирование (НАТО является проектом Вашингтона). Что такое доллар? По сути это "мыльный пузырь", который рано или поздно лопнет. Внешний долг США в начале 2024 года превысил астрономическую сумму в $34 миллиарда. Кто виноват? Сами Штаты. Непонятно, причём здесь Россия, Китай и КНДР, если сама Америка многие десятилетия жила не по средствам и за чужой счёт. Также непонятно, каким образом Россия и Китай связаны с миграционными проблемами Штатов.