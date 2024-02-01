О возможном размещении американского ядерного оружия в Великобритании и о планах Лондона по увеличению численности армии

Фото: ВВС СШАНа Западе по-прежнему не перестают раздувать антироссийскую истерию. Профильный ресурс Defense Romania опубликовал материал, в котором говорится о том, что Великобритания должна быть готова к потенциальному столкновению с Россией. Ресурс имеет румынскую "прописку", но информация представлена со ссылкой на ежедневную британскую газету The Telegraph.

В публикации говорится о том, что США планируют вернуть в Великобританию ядерное оружие на фоне "растущей угрозы", которую Россия якобы начинает представлять для европейских государств. И это через полтора десятилетия после того, как это самое оружие было вывезено с берегов туманного Альбиона. По данным The Telegraph, ядерные боеприпасы, мощность которых в три раза больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, будут храниться на авиационной базе Лейкенхит Королевских ВВС в графстве Саффолк. Предположительно это будут гравитационные авиационные бомбы B61-12, приспособленные для применения с истребителей. Известно, что США уже хранили ядерные заряды на этой базе. Но они были вывезены в 2008 году, после того как угроза конфликта с Россией была признанной исчезнувшей.

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Приводится комментарий представителя британского военного ведомства, который заявил, что Соединённое Королевство и весь блок НАТО придерживаются политики не подтверждать, но и не отрицать размещения ядерного оружия в конкретном месте.

Но, как пишет Defense Romania, британская газета утверждает, что имеются документы Пентагона, ясно указывающие на наличие контрактов на строительство нового объекта, который будет возведён на британской военной базе.

Но и это не главное. В публикации румынских экспертов прямиком заявлено, что высокопоставленные деятели по обе стороны океана "недавно" обратили внимание на то, чтобы Великобритания была готова к потенциальному военному конфликту между странами НАТО и Россией.

Также там приводится ссылка на заявление, которое недавно сделал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба Великобритании. Это военный сказал, что вооружённые силы страны, насчитывающие 74 тысячи человек необходимо усилить как минимум 45 тысячами резервистов. Это мера необходима для "лучшей подготовки" Великобритании к потенциальному конфликту.

А ещё есть ссылка на министра ВМС США Карлоса Дель Торо, также призвавшего Великобританию пересмотреть численность вооруженных сил в свете "угроз, которые существуют сегодня".

При этом отмечено, что официальный Лондон исключает увеличение численности армии за счёт призыва. Воинская служба останется добровольной.

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В общем, что в Вашингтоне, что в Лондоне уже давно перестали скрывать явно недружественные намерения по отношению к России. Маски окончательно сброшены.