Тот случай, когда у страха глаза велики, а ещё необходимо показать свою значимость и "стрясти" денег с западных спонсоров

Фото: Силы обороны Эстонии

Прибалтийские республики – Литва, Латвия и Эстония некогда входили в состав Советского Союза и являлись его настоящим лицом, "витриной" развитого социализма. Но с распадом СССР правящие элиты этих государств решили, что им будет комфортнее в западном сообществе с его "ценностями". О современном положении этих трёх балтийских государств в рамках Евросоюза говорить нет необходимости, всё в точности наоборот с тем положением, которое было во времена Союза.

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А ещё эти три небольших государства входят в НАТО. Поэтому их политики громче всех постоянно заявляют о том, что прибалтийские республики чуть ли не в гордом одиночестве обороняют восточный фланг альянса и вот-вот подвергнутся "агрессии" со стороны могущественного и сильного соседа. Ситуация не нова – чем меньше и слабее, тем крикливее.

Стало известно, что Эстония, Латвия и Литва договорились о строительстве "линии обороны" на границе с Россией. Об этом сообщила прибалтийская пресса со ссылкой на заявление эстонского минобороны.

Как говорится в заявлении, страны Прибалтики договорились о строительстве оборонительной линии вдоль всех своих восточных границ. Со слов Кайдо Тийтуса, советника вице-канцлера военного ведомства Эстонии, эта линия укреплений необходима для того, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время, чтобы прийти на помощь.

В случае с Эстонией речь идёт о строительстве приблизительно 600 железобетонных бункеров, которые будут размещены в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке страны, на юго-востоке Эстонии и непосредственно у Чудского озера.

Каждый такой бункер будет иметь площадь около 30-35 квадратных метров и будет рассчитан на размещение 10 человек личного состава. Бункеры будут оборудованы спальными местами для солдат и приспособлены к условиям длительной осады. Особо отмечено, что каждый такой бункер будет способен выдерживать прямое попадание 152-мм артиллерийского снаряда.

Стоимость всех работ по возведению укреплений на территории Эстонии предварительно оценивается в 60 миллионов евро, то есть в среднем по 100 тысяч за один бункер. Как сообщают прибалтийские СМИ, Литва и Латвия возведут аналогичные оборонительные районы.

Применительно к ситуации с Эстонией интересен следующий момент. Численность кадровой армии республики, по разным данным, составляет от 7200 до 7700 человек. Это включая гражданский персонал. С учётом того, что власти республики намерены возвести 600 бункеров на 10 человек каждый, то получается, что военно-политическое руководство страны намерено загнать в казематы всю свою кадровую армию! А сражаться в лесах и болотах страны в случае гипотетического конфликта будут резервисты, то есть партизаны.

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Только эстонские власти не могут понять простых прописных вещей. Во-первых, никто на них нападать не собирается. Нет никакого интереса. Во-вторых, даже если представить, что конфликт рано или поздно состоится, то никто из "старших товарищей" по НАТО вступаться за Прибалтику не станет. Себе дороже.