Авиационные техники ВВС США умудрились сломать двигатель самолёта, который стоит 14 миллионов долларов

Техническое обслуживание истребителя F-35A. Фото: ВВС США

Американцы очень гордятся своим истребителем пятого поколения F-35 Lightning II. Говорят, что он является самым совершенным боевым самолётом в мире и не имеет аналогов. При этом заокеанские недруги почему-то скромно умалчивают о том, что данный летательный аппарат до сих пор не избавился от целого ряда "детских болезней". Согласно открытым данным, F-35 и на сегодняшний день имеет около 800 недостатков, многие из которых достаточно серьёзные и напрямую влияют на боеготовность парка этих машин. И это несмотря на то, что "тираж" истребителей-невидимок недавно составил 1000 машин!

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Но сейчас не об этом. Расхваленный американский истребитель-невидимка имеет потери. Небоевые потери, поскольку в боях машины этого типа участия толком не принимали. В основном все имевшие место ЧП имели место из-за проблем с техникой. Наглядным примером может служить случай в сентябре 2023 года, произошедший в Южной Каролине. Тогда пилот Корпуса морской пехоты США был вынужден катапультироваться, а его F-35B почему-то поставленный на автопилот, полетел дальше по своим делам. И летел, пока не кончилось топливо.

Во всем ряду инцидентов, связанных с техническим состоянием истребителей линейки F-35 особняком стоит один случай. Правда, тогда сам самолёт не пострадал. Зато его двигатель (а это "сердце" самолёта и самая дорогая его часть) был навсегда выведен из строя из-за обычной человеческой халатности. Об этом случае поведало американское издание Forbes. Автором материала является Эрик Теглер.

Как говорится в публикации, комиссия ВВС США по расследованию авиационных происшествий недавно опубликовала отчёт, в котором сообщается о том, что бригада технического обслуживания оставила в двигателе самолёта фонарик. И закончилось это плохо. В отчёте подробно изложена последовательность событий, которая привела к непреднамеренному разрушению двухконтурного турбовентиляторного двигателя Pratt & Whitney F-135-PW-100 стоимостью 14 миллионов долларов.

Инцидент произошёл в марте 2022 года на авиационной базе Люк ВВС США в штате Аризона. Группа техников из 62-й эскадрильи технического обслуживания, приписанной к 56-му истребительному полку, получила задание выполнить регламентные работы на двигателе одного из истребителей F-35. Техники прибыли на место проведения работ лишь в 2-30 по местному времени. В тот день погодные условия (сильный ветер, дождь и гроза) задержали начало обслуживания. В конце концов техническая команда приступила к своим обязанностям. Техники сняли панель двигателя и вставили "дозирующую" заглушку в топливопровод.

Согласно данным отчёта комиссии ВВС, заглушка была установлена "между напорной трубкой дроссельного клапана аугментатора и главным топливным дроссельным клапаном". Это необходимая мера предосторожности во избежание повреждения двигателя. И эта мера прописана в директиве по техническому обслуживанию, изданной Объединенным программным офисом F-35.

Как пишет автор Forbes, неудивительно, что техникам для проведения работ понадобился фонарик, который помогал ориентироваться в тёмном пространстве фюзеляжа самолёта, где установлен двигатель. После того, как дозирующая заглушка была установлена, технический расчёт подготовил самолёт к запуску двигателя. Данная процедура необходима для проверки топливопровода на предмет протечек.

Авиационные техники запустили двигатель F-35 и дали ему поработать. Двигатель работал около 13 минут, и за это время система самоконтроля истребителя не выявила никаких технических проблем. После этого техники выключили двигатель. И лишь при остановке двигателя они услышали "необычные шумы".

Как говорится в отчёте комиссии ВВС, после остановки двигателя F-35 один из техников завершил сервисную проверку и обнаружил повреждение лопаток двигателя. О чём было доложено старшему по техническому обслуживанию.

Комиссия по расследованию аварий пришла к выводу, что фонарик, оставленный в двигателе, действительно нанёс существенный ущерб самолёту. Предположительно светодиодный фонарик имел алюминиевый корпус. Согласно данным комиссии, причиной ЧП стали отсутствие контроля за возвратом инструментов на место и несоблюдение технических указаний перед запуском двигателя.

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Комиссия оценила ущерб, нанесённый двигателю F-35 в 3 миллиона 933 тысячи долларов. Сумма нанесённого ущерба достаточная, чтобы списать двигатель. Восстановлению он не подлежит.