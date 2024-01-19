КНДР испытала новое оружие в ответ на военно-морские учения США, Южной Кореи и Японии

Фото: ЦТАК (KNCA)

Многие годы Корейская Народно-демократическая республика (КНДР) или Северная Корея находится в международной изоляции. КНДР стала страной-изгоем для всего "цивилизованного" западного мира. Однако международная изоляция не помешала стране развивать собственную промышленность, в том числе и оборонную.

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В последние годы КНДР достигла явного прогресса в развитии реактивных системе залпового огня и оперативно-тактического ракетного оружия. Именно Северной Корее принадлежат самые мощные и дальнобойные РСЗО в мире, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК). Кроме того, официальный Пхеньян активно занимается совершенствованием своих межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные заряды. А ещё КНДР ведёт собственную космическую программу. Совсем недавно Северная Корея вывела на околоземную орбиту свой первый разведывательный спутник. Но это ещё не все достижения северокорейской оборонки.

Стало известно, что КНДР провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки. Об этом 19 января 2023 года проинформировал официальный информационный орган Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), со ссылкой на Министерство обороны КНДР.

Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание системы подводного ядерного оружия "Haeil-5-23", которая находится в разработке.

В заявлении Пхеньяна не уточняется, когда и где были проведены испытания. Зато там прямо говорится о том, что они стали ответом КНДР на трёхдневные учения ВМС США, Южной Кореи и Японии в акватории Японского моря. С 15 по 18 января атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон" с боевой системой "Иджис" на борту , а также корабли ВМС Южной Кореи и "Сил самообороны" Японии проводили манёвры в районе острова Чеджудо.

В сообщении ЦТАК говорится о том, что нынешние учения прошли после того, как "военные гангстеры США, Японии и Республики Корея совместно составили многолетний план трехсторонних учений". И такие учения стали причиной дестабилизации обстановки в регионе, а также стали серьёзной угрозой для безопасности КНДР. Официальный Пхеньян уведомил о том, что "безрассудное" поведение США и их сателлитов, угрожающее безопасности Северной Кореи, может иметь катастрофические последствия.

Подчинённые никогда не унывающего товарища Ким Чен Ына оказались очень прямолинейными. Они метко назвали США гангстерами. И это действительно так, поскольку именно эта страна, желая обогатиться за другой счёт, развязывает конфликты по всему миру. И все под предлогом защиты настоящей "демократии".

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Любопытно, на западные СМИ сообщают о том, что независимого подтверждения существования подводного дрона "Haeil-5-23" не существует. Да кто же им про него расскажет? Однако приводятся данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которым в январе 2023 года в распоряжении Пхеньяна имелось около 30 ядерных зарядов мощностью от 10 до 20 килотонн. Что мешает Северной Корее поставить такой заряд на морской беспилотник? Ничего.