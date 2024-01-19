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crazycat21
Новая головка самонаведения превратит перспективную американскую ракету PrSM в противокорабельную
Американцы "допиливают" свою новую оперативно-тактическую ракету и хотят превратить её в противокорабельную наземного базирования

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Пуск ракеты PrSM. Фото: © Lockheed Martin

Долгое время единственной оперативно-тактической ракетой армии США была MGM-140 ATACMS, разработанная корпорацией Lockheed Martin. Изделие было принято на вооружение в 1991 году. Ракеты данного типа применяются с мобильных пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Максимальная дальность пуска модернизированной версии MGM-140 ATACMS, оснащённой осколочно-фугасной боевой частью, составляет 310 километров. 

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Однако инженеры и военные из стана заклятых недругов, наблюдая за успехами российской оборонной промышленности в ракетостроении, не сидели сложа руки и создали для армии США новую оперативно-тактическую ракету, обладающую улучшенными характеристиками.

Называется это изделие Precision Strike Missile (PrSM) – высокоточная ударная ракета. Согласно первоначальному замыслу, дальность пуска ракеты должна была быть ограничена 500 километрами, но в связи с односторонним выходом США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), ожидается, что дальность PrSM выйдет за рамки запланированной. Изделие предназначено для запуска всё с тех же мобильных платформ M270 MLRS и M142 HIMARS. Но в силу гораздо меньших габаритов по сравнению с MGM-140 ATACMS, каждая пусковая установка может нести сразу две новых ракеты в одном пакете.

Первые PrSM Increment 1 стали поступать в американскую армию в декабре 2023 года. Базовая версия оснащена инерциальной навигационной системой (ИНС) с поддержкой спутникового глобального позиционирования (GPS) и может поражать только статические цели, т.е. с известными координатами, на дальности до 500 километров.

Но, как сообщает ресурс Defense Post, ещё в прошлом году американские военные испытали новую многорежимную головку самонаведения (ГСН) для PrSM. И эта ГСН позволит ракете наводится на морские цели.

После испытаний новая головка самонаведения была передана для интеграции с ракетой PrSM. Перспективная  ракета получила обозначение Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM) – противокорабельная ракета наземного базирования. Второе название – PrSM Increment 2.

Как сообщает Defense Post со ссылкой на данные компании Military & Aerospace Electronics, новая многорежимная система наведения состоит их инерциальной навигационной системы (ИНС) и инфракрасной головки самонаведения. Выпущенная ракета использует ИНС и данные GPS для того, чтобы достичь района нахождения цели. Как только PrSM достигнет нужного района, она "прислушается" к радиосигналам от цели для уточнения наведения. Наконец, ИГ-датчик используется для точного определения цели перед поражением.

Отмечается, что многорежимная система наведения повысит устойчивость новой ракеты к воздействию систем РЭБ и обеспечит высокую точность при работе по движущимся целям. Более того, пассивная радиочастотная функция ГСН позволит ракете поражать радары и узлы связи противовоздушной обороны противника.

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Ожидается, что ракета PrSM с новой системой наведения поступит на вооружение армии США в 2025–2026 годах.

#новости #сша #армия #оружие #ракеты #atacms #prsm #военные новости
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