Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Япония подписала с США соглашение на покупку 400 дальнобойных крылатых ракет "Томагавк"
Япония продолжает активно вооружаться

реклама

Пуск крылатой ракеты Tomahawk с борта американского эсминца. Фото: ВМС США / commons.wikimedia.org

В последние годы Япония, поддерживаемая Соединёнными Штатами, взяла курс на активную милитаризацию. Силы самообороны, которыми располагает эта восточноазиатская страна, таковыми теперь являются лишь формально. В Конституции страны прописано, что их основной задачей является оборона государства, защита свобод и независимости Японии. Да и после поражения во Второй мировой войне официальному Токио запрещено иметь армию. Но современные японские Силы самообороны уже давно превратились в эту армию [в широком понимании, включая также ВМС и ВВС], хорошо обученную и оснащённую. Кроме того, эта армия в скором времени получит ударное наступательное вооружение!

реклама

Как сообщило профильное издание Defense Post, Япония подписала с США соглашение на покупку 400 дальнобойных крылатых ракет "Томагавк", соглашение было подписано 18 января. Япония наращивает свой военный потенциал "для противодействия" возникающим региональным угрозам. Японские власти, столкнувшись с растущим влиянием Китая и Северной Кореи, имеющей ядерное оружие, планируют удвоить расходы на оборону и довести их до стандарта НАТО к 2027 году (2% от ВВП страны).

Вашингтон ещё в ноябре одобрил продажу Токио двух типов крылатых ракет "Томагавк" с дальностью пуска до 1600 километров. Стоимость контракта составила 2,35 миллиарда долларов США. Как заявил представитель Минобороны Японии, подписание соглашение ознаменовало начало закупки этих ракет.

Власти Японии утвердили рекордный для страны военный бюджет на 2024 финансовый год, который начнётся в апреле. Его размер составляет 56 миллиардов долларов.

Как отмечает Defense Post, в Японии действует пацифистская послевоенная конституция, которая ограничивает ее вооруженные силы якобы оборонительными мерами. Но в 2023 году официальный Токио обновил ключевые положения оборонной политики страны и прямо обозначил "проблему", исходящую от Китая. Тогда же посол США Рам Эмануэль высоко оценил новый оборонный напор Японии.

"Поскольку агрессоры становятся все более воинственными, Япония находится в авангарде стран, сплоченных для защиты мира и процветания путем повышения цены агрессии", — сказал он.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно, это кто агрессор? Единственными и самыми главными агрессорами в мире являются США и Великобритания, разжигающие конфликты по всему миру. Или это другое? А так очень похоже, что кое-кто решил "немного" повоевать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Желательно руками японцев. 

#новости #сша #политика #оружие #япония #ракеты #военный #томагавк
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
20
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы
3
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
6
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
3
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
14
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
28
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
8
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
1
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
35
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
20:10
Боюсь, как бы Надеждин в конце не сбросил маску, но других более менее кандидатов нет, придется за него подпись ставить
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Михаил Иванович
20:07
Выборов по факту нет в России, а есть аккламация царя, то бишь продление власти путина
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Red Red
20:06
Ну я сначала alien потом flat потом snap
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
rackshazz
20:05
Таблетка не поможет. Только капельница. Ну, или кригенные технологии помогут. Лет через 100 может вылечат.
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
Михаил Иванович
20:05
"русские идут до конца" Скажи это мобилизованным и их родственникам
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
daimos
20:04
Укроканалы и англо-саксы аж захлебываются. Прям у униана фейерверком заканчивается, а у англичан - славная победа 2 бредли над т90, который Путин называл лучшим в в мире. А что на видео? Лупят в упор,...
Экипаж российского Т-90М вывел танк с поля боя под шквальным огнём 2 БМП Bradley и атаки дрона
Dimkovski
20:03
Ну так и надо говорить...написано 2К ..а это 2560x1440 в простанародье, про 21:9 никто не уточнял...ну и 3440х1440 карточка 3080 тянет кое-как
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Руслан Русланов
20:03
Господи ,когда это закончиться
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Dimkovski
20:02
В APlagueTaleRequiem божественную озвучку сделали чуваки. Что дубляж фильма в кинотеатре
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
Михаил Иванович
20:01
Всё как раз наоборот, Россию ненавидят запутинцы, текущий курс власти ведёт страну к развалу
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем