Япония продолжает активно вооружаться

Пуск крылатой ракеты Tomahawk с борта американского эсминца. Фото: ВМС США / commons.wikimedia.org

В последние годы Япония, поддерживаемая Соединёнными Штатами, взяла курс на активную милитаризацию. Силы самообороны, которыми располагает эта восточноазиатская страна, таковыми теперь являются лишь формально. В Конституции страны прописано, что их основной задачей является оборона государства, защита свобод и независимости Японии. Да и после поражения во Второй мировой войне официальному Токио запрещено иметь армию. Но современные японские Силы самообороны уже давно превратились в эту армию [в широком понимании, включая также ВМС и ВВС], хорошо обученную и оснащённую. Кроме того, эта армия в скором времени получит ударное наступательное вооружение!

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Как сообщило профильное издание Defense Post, Япония подписала с США соглашение на покупку 400 дальнобойных крылатых ракет "Томагавк", соглашение было подписано 18 января. Япония наращивает свой военный потенциал "для противодействия" возникающим региональным угрозам. Японские власти, столкнувшись с растущим влиянием Китая и Северной Кореи, имеющей ядерное оружие, планируют удвоить расходы на оборону и довести их до стандарта НАТО к 2027 году (2% от ВВП страны).

Вашингтон ещё в ноябре одобрил продажу Токио двух типов крылатых ракет "Томагавк" с дальностью пуска до 1600 километров. Стоимость контракта составила 2,35 миллиарда долларов США. Как заявил представитель Минобороны Японии, подписание соглашение ознаменовало начало закупки этих ракет.

Власти Японии утвердили рекордный для страны военный бюджет на 2024 финансовый год, который начнётся в апреле. Его размер составляет 56 миллиардов долларов.

Как отмечает Defense Post, в Японии действует пацифистская послевоенная конституция, которая ограничивает ее вооруженные силы якобы оборонительными мерами. Но в 2023 году официальный Токио обновил ключевые положения оборонной политики страны и прямо обозначил "проблему", исходящую от Китая. Тогда же посол США Рам Эмануэль высоко оценил новый оборонный напор Японии.

"Поскольку агрессоры становятся все более воинственными, Япония находится в авангарде стран, сплоченных для защиты мира и процветания путем повышения цены агрессии", — сказал он.

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Интересно, это кто агрессор? Единственными и самыми главными агрессорами в мире являются США и Великобритания, разжигающие конфликты по всему миру. Или это другое? А так очень похоже, что кое-кто решил "немного" повоевать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Желательно руками японцев.