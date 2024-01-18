Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В Литве заявили о необходимости наращивания Западом военного производства до уровня холодной войны
Командующий ВС Литвы считает, что страны Запада просто обязаны существенно нарастить объёмы выпуска военной продукции

реклама

Командующий Вооружёнными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис. Фото: Lukas Balandis / imago-images.de / Global Look Press

В чём суть участия республик Прибалтики в составе НАТО? Каким-то серьёзным военным потенциалом эти страны не обладают. Для участия в коллективных миссиях блока постоянно отправляют достаточно малочисленные контингенты. Соответственно, Североатлантическом альянсу эти страны нужны исключительно в роли плацдармов у границ России. Интересно, понимают ли это в прибалтийских столицах?

реклама

Тем не менее военно-политическое руководство прибалтийских государств, похоже, считает, что участие в НАТО и "оборона восточного" фланга альянса даёт право постоянно что-то требовать и заявлять. Вот в Литве и заявили о необходимости наращивания Западом военного производства до уровня холодной войны

Как сообщило агентство ТАСС, соответствующее требование выдвинул генерал Вальдемарас Рупшис, командующий Вооружёнными силами Литвы. Тот самый военачальник, который некоторое время назад требовал от литовских властей обеспечить его армию танками, чтобы она могла куда-то там "контрнаступать". Что касается нового требования, то вот что заявил литовский генерал:

"Практически все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Теперь необходимо вести речь о восстановлении мощностей военной промышленности до того уровня, который был во время холодной войны, либо по меньшей мере ориентироваться на него."

Командующий армией Литвы считает, что боеприпасы и военная техника нужны не только странам НАТО, но ещё и для передачи Украине. Как отметил Рупшис, после завершения холодной войны был период, когда необходимость в наращивании военного производства отпала. Но на сегодняшний день ситуация изменилась, поэтому Запад должен существенно увеличить интенсивность военного производства.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно, а Литва что-то там будет наращивать? Насколько известно, литовский военно-промышленный комплекс отсутствует как таковой. Поэтому официальному Вильнюсу ничего другого не остаётся, как только требовать. Кстати, слова генерала о поставках Украине свидетельствуют о том, что это не его слова, а идея Вашингтона. Ведь именно там хотят перекинуть бремя военной "помощи" незалежной на плечи и бюджеты коллективных европейцев.

#новости #политика #армия #оружие #нато #литва
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
20
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы
3
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
6
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
3
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
14
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
28
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
8
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
1
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
35
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
20:10
Боюсь, как бы Надеждин в конце не сбросил маску, но других более менее кандидатов нет, придется за него подпись ставить
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Михаил Иванович
20:07
Выборов по факту нет в России, а есть аккламация царя, то бишь продление власти путина
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Red Red
20:06
Ну я сначала alien потом flat потом snap
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
rackshazz
20:05
Таблетка не поможет. Только капельница. Ну, или кригенные технологии помогут. Лет через 100 может вылечат.
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
Михаил Иванович
20:05
"русские идут до конца" Скажи это мобилизованным и их родственникам
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
daimos
20:04
Укроканалы и англо-саксы аж захлебываются. Прям у униана фейерверком заканчивается, а у англичан - славная победа 2 бредли над т90, который Путин называл лучшим в в мире. А что на видео? Лупят в упор,...
Экипаж российского Т-90М вывел танк с поля боя под шквальным огнём 2 БМП Bradley и атаки дрона
Dimkovski
20:03
Ну так и надо говорить...написано 2К ..а это 2560x1440 в простанародье, про 21:9 никто не уточнял...ну и 3440х1440 карточка 3080 тянет кое-как
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Руслан Русланов
20:03
Господи ,когда это закончиться
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Dimkovski
20:02
В APlagueTaleRequiem божественную озвучку сделали чуваки. Что дубляж фильма в кинотеатре
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
Михаил Иванович
20:01
Всё как раз наоборот, Россию ненавидят запутинцы, текущий курс власти ведёт страну к развалу
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем