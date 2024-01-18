Командующий ВС Литвы считает, что страны Запада просто обязаны существенно нарастить объёмы выпуска военной продукции

Командующий Вооружёнными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис. Фото: Lukas Balandis / imago-images.de / Global Look Press



В чём суть участия республик Прибалтики в составе НАТО? Каким-то серьёзным военным потенциалом эти страны не обладают. Для участия в коллективных миссиях блока постоянно отправляют достаточно малочисленные контингенты. Соответственно, Североатлантическом альянсу эти страны нужны исключительно в роли плацдармов у границ России. Интересно, понимают ли это в прибалтийских столицах?

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Тем не менее военно-политическое руководство прибалтийских государств, похоже, считает, что участие в НАТО и "оборона восточного" фланга альянса даёт право постоянно что-то требовать и заявлять. Вот в Литве и заявили о необходимости наращивания Западом военного производства до уровня холодной войны

Как сообщило агентство ТАСС, соответствующее требование выдвинул генерал Вальдемарас Рупшис, командующий Вооружёнными силами Литвы. Тот самый военачальник, который некоторое время назад требовал от литовских властей обеспечить его армию танками, чтобы она могла куда-то там "контрнаступать". Что касается нового требования, то вот что заявил литовский генерал:

"Практически все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Теперь необходимо вести речь о восстановлении мощностей военной промышленности до того уровня, который был во время холодной войны, либо по меньшей мере ориентироваться на него."

Командующий армией Литвы считает, что боеприпасы и военная техника нужны не только странам НАТО, но ещё и для передачи Украине. Как отметил Рупшис, после завершения холодной войны был период, когда необходимость в наращивании военного производства отпала. Но на сегодняшний день ситуация изменилась, поэтому Запад должен существенно увеличить интенсивность военного производства.

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Интересно, а Литва что-то там будет наращивать? Насколько известно, литовский военно-промышленный комплекс отсутствует как таковой. Поэтому официальному Вильнюсу ничего другого не остаётся, как только требовать. Кстати, слова генерала о поставках Украине свидетельствуют о том, что это не его слова, а идея Вашингтона. Ведь именно там хотят перекинуть бремя военной "помощи" незалежной на плечи и бюджеты коллективных европейцев.