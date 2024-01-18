Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что США предложили "разделить" вопросы поддержки Украины и контроля за ядерным вооружением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: ТАСС / Александр Щербак

На заявление, которое сделал во время очередной пресс-конференции глава МИД России Сергей Викторович Лавров обратило внимание британское информационное агентство Reuters. По данным западных журналистов, Россия не намерена обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями без учёта ситуации на Украине.

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Как сообщается, руководитель внешнеполитического ведомства России сообщил, что Вашингтон предложил разделить два вопроса [ядерное оружие и поддержка Украины, прим.] и вернутся к переговорам о "стратегической стабильности" между двумя государствами. Россия и США обладают крупнейшими в мире запасами ядерного оружия. Но Сергей Лавров заявил, что предложение Вашингтона не является приемлемым для России из-за поддержки, которую Запад оказывает Киеву. Кроме того, Лавров отметил, что Россия не видит никакого интереса со стороны западного мира к урегулированию продолжающегося конфликта. К тому же Запад не прислушивается к озабоченностям России.

"Мы не видим ни малейшего интереса ни со стороны США, ни со стороны НАТО к урегулированию украинского конфликта..." – заявил Лавров.

Руководитель МИД России обвинил страны коллективного Запада в том, что они подталкивают Украину к применению всё более дальнобойного оружия. И это оружие используется для нанесения ударов в глубине российской территории. Reuters утверждает, что Сергей Лавров якобы не представил никаких доказательств того, что Запад поощряет Украину за такие удары, зато он обвинил США к стремлению к военному превосходству над Россией.

Со слов Лаврова, нет никаких оснований обсуждать вопрос контроля над вооружения до тех пор, пока идёт гибридная война.

Всё верно. Уже один факт использования Украиной дальнобойного ракетного оружия для ударов по российской территории является доказательством того самого "поощрения" Киева со стороны Запада. Не было бы такого оружия, не было бы и ударов.

Что касается американцев, то они в своей манере. Откровенные наглецы. Это же надо додуматься предложить разделить два вопроса, потому что ядерное оружие – это другое. Это при том, что в Вашингтоне в открытую признают, что воюют с Россией чужими руками. А врагам оружие не показывают.

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Интересно, а чего это по ту сторону океана так резко стали шевелиться? Похоже, прекрасно понимают, что в если настанет глобальная заваруха с применением ядерного оружия (гипотетически), то самой "исключительной" стране в мире придёт логический конец. Кроме того, у Штатов есть определённые и очень серьёзные проблемы в области вооружений. С гиперзвуком не получается, с новой межконтинентальной баллистической ракетой, предназначенной для замены устаревшей LGM-30G Minuteman III шахтного базирования – тоже.