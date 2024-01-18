Коллективный Запад не отказался от идеи конфискации российских активов. Но, вероятно, на роль главных "конфискаторов" Вашингтон подталкивает страны Евросоюза

Флаги ЕС и США. Фото: © AP Photo / Virginia Mayo

После того, как Россия в феврале 2022 года начала на сопредельной территории Специальную войсковую операцию, страны коллективного Запада "заморозили" российские активы, размещённые на зарубежных банковских счетах. Стоимость этих суверенных активов России составляет около 300 миллиардов долларов.

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Уже достаточно долгое время в западных столицах раздаются голоса о том, что эти деньги необходимо конфисковать (а по факту своровать) и направить на поддержку Украине. За такую идею выступают не только часть стран Евросоюза и страны Большой семёрки (G7), данную инициативу поддерживает даже администрация президента США Джо Байдена. Об этом уже писала западная пресса.

В общем, Запад хочет конфисковать замороженные активы России. Только есть нюанс, в западных столицах не знают, как это сделать. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает информагентство, западные чиновники во время Всемирного экономического форума в Давосе заявили, что они открыты для идеи о конфискации российских активов стоимостью 300 миллиардов долларов, чтобы направить их на поддержку Украины, но проблема в юридических деталях.

Страны G7 хоть и обсуждают возможность конфискации российских средств, но некоторые из них обеспокоены прецедентом, механизмом изъятия, а также последствиями такого шага против активов ЦБ России. Пенни Прицкер, специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины, заявила что никакого решения по этому вопросу пока не принято. С её слов, для начала необходимо привлечь огромное количество юристов. И если решение будет принято, то оно будет "коллективным". В настоящий момент прилагаются огромные усилия для решения вопроса, но до его завершения ещё далеко. Кроме того, Прицкер отметила, что изъятие российских активов не станет "панацеей" для Украины.

Reuters cсообщает, что министр финансов США Джанет Йеллен уже давно выражает обеспокоенность по поводу отсутствия у США юридических полномочий конфисковать замороженные российские активы, хранящиеся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Но недавно глава американского Минфина приняла просьбу глав стран Большой семёрки изучить возможность конфискации на основе международного права. Недавно Йеллен что никаких решений по просьбе стран G7 принято не было. Она прямо дала понять, что необходимо знать, какими будут последствия и как их смягчить.

Некоторые высокопоставленные западные чиновники выражают обеспокоенность тем, что конфискация российских активов, вложенных в гособлигации (а они номинированы в долларах, евро и британских фунтах стерлингов), может подорвать готовность центральных банков хранить свои резервы друг у друга. Отмечено, что значительная часть активов, в которые инвестировал Центральный банк России, заморожена в депозитарии Euroclear. Последний расположен в Брюсселе.

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В общем, понятно, что Штаты не прочь конфисковать российские деньги, но боятся последствий для себя. Очень серьёзных последствий. Ведь Россия предупреждала, что конфискация активов негативно скажется на всей мировой экономике. Поэтому Вашингтон решил переложить "почётное" право украсть российские деньги коллективным европейцам. Вроде бы как Америка не при делах. И если такое воровство состоится, то это будет сильный удар по экономике Евросоюза. А Штаты снова будут в "шоколаде". Ведь не зря же появилась информация о том, что большая часть активов России хранится на европейских счетах.