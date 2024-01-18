Американский политик не смог вовремя вылететь из Швейцарии из-за поломки VIP-борта. Пришлось лететь домой самолётом попроще

Фото: соцсети

Некоторые западные СМИ назвали Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе, встречей мировых элит. От американской политической элиты присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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И довольно любопытный случай приключился с Блинкеным, когда тот, выполнив все свои задачи, возвращался к себе домой за океан. Об инциденте сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщается, госсекретарь Блинкен не смог вылететь в США, как было запланировано в среду 17 января, из-за критической неисправности его самолёта. После того, как Энтони Блинкен и сопровождавшие его лица совершили перелёт на вертолётах из горного Давоса в Цюрих и пересели на Boeing 737, они были проинформированы что полёты на самолёте признаны "небезопасными". Как говорится, проблема в обнаруженной ранее утечке кислорода. Проблему устранить не удалось.

Для того, чтобы отправить домой главного американского дипломата, из Брюсселя вылетел другой самолёт меньшего размера. А его помощникам и представителям журналистского пула пришлось лететь в США коммерческими рейсами.

Как отмечает Bloomberg, неисправности пассажирских рейсов не являются редкостью, но эта поломка произошла в трудное для корпорации Boeing время. Регулирующие органы приостановили полёты самолётов Boeing 737 Max 9 после инцидента с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, случившимся 5 января. Борт, вылетевший из Портленда через 20 минут вынужден был сесть из-за того, что у него оторвалась дверная заглушка и началась разгерметизация салона.

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Самолёт, на котором летает Энтони Блинкен, является более старой версией Boeing 737 и имеет в ВВС США обозначение С-40. Это модернизированная версия серийного пассажирского лайнера, сочетающая фюзеляж Boeing 737-700 с усиленным крылом и шасси более крупного и тяжелого Boeing 737-800.