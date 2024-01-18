Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Bloomberg: Блинкен не смог вовремя вылететь из Швейцарии из-за поломки самолёта
Американский политик не смог вовремя вылететь из Швейцарии из-за поломки VIP-борта. Пришлось лететь домой самолётом попроще

реклама

Фото: соцсети

Некоторые западные СМИ назвали Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе, встречей мировых элит. От американской политической элиты присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. 

реклама

И довольно любопытный случай приключился с Блинкеным, когда тот, выполнив все свои задачи, возвращался к себе домой за океан. Об инциденте сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщается, госсекретарь Блинкен не смог вылететь в США, как было запланировано в среду 17 января, из-за критической неисправности его самолёта. После того, как Энтони Блинкен и сопровождавшие его лица совершили перелёт на вертолётах из горного Давоса в Цюрих и пересели на Boeing 737, они были проинформированы что полёты на самолёте признаны "небезопасными". Как говорится, проблема в обнаруженной ранее утечке кислорода. Проблему устранить не удалось.

Для того, чтобы отправить домой главного американского дипломата, из Брюсселя вылетел другой самолёт меньшего размера. А его помощникам и представителям журналистского пула пришлось лететь в США коммерческими рейсами.

Как отмечает Bloomberg, неисправности пассажирских рейсов не являются редкостью, но эта поломка произошла в трудное для корпорации Boeing время. Регулирующие органы приостановили полёты самолётов Boeing 737 Max 9 после инцидента с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, случившимся 5 января. Борт, вылетевший из Портленда через 20 минут вынужден был сесть из-за того, что у него оторвалась дверная заглушка и началась разгерметизация салона.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Самолёт, на котором летает Энтони Блинкен, является более старой версией Boeing 737 и имеет в ВВС США обозначение С-40. Это модернизированная версия серийного пассажирского лайнера, сочетающая фюзеляж Boeing 737-700 с усиленным крылом и шасси более крупного и тяжелого Boeing 737-800. 

#новости #сша #политика #самолеты #блинкен #давосский форум #boeing 737
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
20
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
9
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
5
Военный Дандыкин: беспилотники ВС РФ «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ
1
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
6
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
1
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы
3
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
В Токио представлен Toyota Century SUV
+
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
+
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
2
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
38
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
13
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
16
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
18
История появления унитаза
8
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
8
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
20
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Samsung строит умные фабрики по производству чипов — собирать микросхемы будет исключительно ИИ
3

Сейчас обсуждают

Блейд
15:49
Ну хорошо смейся, для тебя это веселье. Смеётся тот, кто смеётся последний . особенно когда ты находишься в 1000 км от Москвы. По словам запада в приоритетной цели для уничтожения
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Алексей Рудых
15:49
Стоит 1060 на 6 гигов, устраивает полностью. Уже давно не ребёнок и не гонюсь за тем, чтобы в компе стояло всё самое навороченное.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Чато -- Бот
15:47
СмИшной ты, дружок.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
max1024
15:44
Во-первых нужно сказать Спасибо, за тематический обзор. Во-вторых не в деньгах счастье, я не собираюсь покупать эту плату, но обзор прочел, а если кто-то собирается это сделать сейчас, то статья будет...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
Михаил Иванович
15:43
"Кадры боестолкновения неполные, поэтому неизвестна дальнейшая судьба бравых российских танкистов." "экипаж грозной боевой машины не пострадал и смог организованно покинуть бронемашину" У автора памят...
Т-90М "Прорыв" не вышел из строя после одновременного попадания двух БМП Bradley и продолжил бой
Артём Николаев
15:43
Да от налогов все уходят. Только в России законы писаны для богатых. 180 дней не живёшь на территории и всё - никому ничего не должен. А если гражданин США, обязан работать на Америку хоть с Марса.
С начала года 44 иностранные знаменитости получили российское гражданство
Андрей Шматов
15:42
Видать с математикой туго если 69 сравнивать с 55, то тут разница даже 11% не выходит
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
Михаил Иванович
15:39
Уже тот факт, что две БМП смогли подавить танк, говорит о качестве западной техники
Т-90М "Прорыв" не вышел из строя после одновременного попадания двух БМП Bradley и продолжил бой
jsth
15:32
Хуторофюрер жжет.
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
Айзанат Умалатова
15:28
У автора кишка средняя, а головной мозг очень умный. Ибо соблюдайте политику САЙТА.
В результате массовых беспорядков в Башкирии пострадали сотрудники правоохранительных органов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем