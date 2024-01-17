Делегация Украины так и не встретилась с китайскими коллегами

Фото: AP / Markus Schreiber



Дела у Киева идут не самым лучшими образом, не так как там ожидали, и как ожидали западные кураторы. К тому же США прямо заявили, что в ближайшее время Украине не следует ожидать очередного пакета военной "помощи" из-за отсутствия средств у Белого дома.

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Возможно, именно это заставило Зеленского отправиться на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос, где встречаются мировые экономические и политические элиты. Цели этого визита, похожего на очередной гастрольный тур номинального руководителя Украины, были понятны сразу.

Во-первых, Зеленский поехал, чтобы в очередной раз выпросить денег, как у стран Запада, так и у частных инвесторов. На этот раз не только под предлогом "защиты демократии" и западных ценностей, но и под предлогом восстановления Украины.

Во-вторых, Зеленский пыталася в очередной раз пропихнуть западному сообществу свою непонятную и до беспредела наглую "формулу мира", в которой только Россия что-то должна.

В-третьих, Зеленский пытался сплотить против России те государства, которые ещё плодотворно сотрудничают с Россией.

В-четвёртых, руководитель незалежной попытался снова вернуть Украину в мировую информационную повестку, потому что она пропала с первых полос ведущих СМИ.

По всем пунктам у Зеленского и его команды получилось... никак. Нужного эффекта достичь не удалось. А тут ещё Зеленского ожидал неприятный сюрприз. Он очень хотел встретится с главой китайской делегации – премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Но встреча так и не состоялась.

Как пишет издание Politico, Пекин намеренно отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского с председателем Госсовета КНР.

В материале зарубежного издания говорится о том, что делегация Китая имела возможность пообщаться со своими украинскими коллегами как в Берне, так и в Давосе. И любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева провести откровенные личные дискуссии с высокопоставленными чиновниками из Пекина. Незадолго до начала экономического форума глава офиса президента Украины Ермак, что Китаю важно присоединиться к переговорам по "формуле мира". Также он намекнул, что у Зеленского будет возможность поговорить с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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По данным Politico, решение представителей Китая не встречаться с украинской делегацией выглядело намеренным, и оно никак не связано с графиком. В результате Зеленский отправился домой ни с чем. Вместе с тем отмечено, что некий украинский чиновник заявил, что Киев никогда не запрашивал встречи с представителями Пекина в швейцарском Давосе.