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crazycat21
Reuters: Россия и Иран скоро подпишут новый межгосударственный договор
Западное информагентство об укреплении связей между двумя странами

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Фото: © kremlin.ru

Сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей не даёт западным политикам покоя. В странах коллективного Запада очень часто раздаются голоса о том, что Россия чуть ли не создаёт какую-то "ось зла" (Китай тоже входит в состав этой "оси"). Прежде чем делать такие заявления, западным политиком необходимо посмотреть на себя. Там сразу будет понятно, кто является олицетворением мирового зла.

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А ещё коллективному Западу не нравится развивающееся по самым разным направлениям межгосударственные отношения между Россией и Ираном, в том числе и военно-техническое сотрудничество. На Западе даже заявляют, что российские ударные дроны "Герань-2" являются вовсе не российскими, а произведены в Иране. Доказательств традиционно никто не предоставил, одни "хайли-лайкли".

На этом фоне прошла новость о том, что Россия и Иран скоро подпишут новый межгосударственный договор. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters. 

Как пишет британское агентство, МИД России заявил что президент Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси вскоре подпишут новый межгосударственный договор между двумя странами, который находится на заключительной стадии согласования.

В прошлом месяце Путин провёл пятичасовые переговоры со своими иранским коллегой на фоне растущих политических, торговых и военных связей между странами. Отмечено, что США и Израиль с большим беспокойством относятся к укреплению связей между Россией и Ираном.

Агентство Reuters приводит слова Марии Захаровой, официального представителя МИД России, которая заявила о том, что новый договор только укрепит стратегическое сотрудничество между странами и охватит весь спектр их связей. И вообще этот документ давно назрел.

Как ожидается, новый договор будет подписан в ходе встречи президентов. Однако дата ближайшей встречи глав государств пока не определена.

Можно только представить, что творится в западных столицах, в Пентагоне и в брюссельской штаб-квартире НАТО после такой информации.

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#новости #россия #политика #иран #геополитика
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