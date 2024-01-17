В Индии разработали собственный танк для противостояния с Китаем

Концепт нового лёгкого танка Zorawar. Источник изображения: EurAsian Times / соцсети

Как сообщают зарубежные профильные СМИ, 12 января Индия приступила к испытаниям нового лёгкого танка. Боевая машина собственной индийской разработки называется Zorawar. До апреля текущего года новый танк должен пройти около 100 километров, после чего он будет передан Министерству обороны страны для проведения ведомственных испытаний.

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Отмечено, что индийские военные "ищут" новый лёгкий танк ещё с 2009 года. С того момента, когда в Гималаях были сформированы две лёгкие дивизии. Необходимость в новом танке обусловлена сложностью применения основных боевых танков в гористой местности. Если китайские лёгкие танки ZTQ-15 без проблем преодолевают длинные маршруты в горах, то индийские танковые батальоны на Т-72М с огромным трудом совершают марши через перевалы на высоте 5000 метров над уровнем моря.

Согласно опубликованных данных, армия Индии намерена приобрести 355 новых танков Zorawar. Боевые машины предназначены для оснащения семи лёгких танковых полков. При этом 40 боевых машин останутся в резерве.

Прототип лёгкого танка Zorawar разработан компанией Larsen & Toubro. Этот лёгкий плавающий танк имеет массу 25 тонн и оснащён боевым модулем Cockerill 3000 от бельгийской фирмы John Cockerill с 105-мм пушкой. Силовая установка – дизельный двигатель Cummins мощностью 1000 л.с., который обеспечивает удельную мощность 40 л.с./тонну. Благодаря оптимальному соотношению собственной массы и мощности двигателя танк обладает высокими манёвренностью и мобильностью.

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В 2022 году разработчики танка сообщили, что новая боевая платформа получит систему активной защиты, будет оснащена элементами искусственного интеллекта, а также сможет взаимодействовать с беспилотниками для лучшей ситуационной осведомлённости.