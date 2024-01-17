Южная Корея преуспела в разработке и испытаниях собственного перспективного боевого самолёта

Истребитель KF-21. Фото: ВВС Республики Корея

Немногие страны в мире могут проектировать и серийно выпускать современные боевые самолёты. Ещё меньше стран имеют доступ к технологиям истребителей пятого поколения. В настоящее время всего три государства в мире разработали и выпускают самые совершенные боевые самолёты. Это Россия, Китай и США.

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Безусловное первенство в разработке таких боевых платформ принадлежит США. Но это пока, поскольку российский Су-57, вероятно, является самым совершенным истребителем пятого поколения в мире. По совокупности выдающихся лётных характеристик, совершенной авионики и непревзойдённых авиационных средств поражения.

Кроме России, США и Китая надо собственным истребителем последнего поколения работают авиационные конструкторы из Турции. Их самолёт должен впервые подняться в воздух в текущем году. Есть ещё Южная Корея, которая уже построила несколько прототипов многоцелевого боевого самолёта KF-21 Boramae. В настоящий момент построенные экземпляры задействованы в лётных испытаниях.

Кроме того, стало известно, что серийное производство нового южнокорейского истребителя KF-21 начнётся в 2024 году. Об этом сообщил польский профильный военно-аналитический ресурс Defence24. Информация представлена со ссылкой южнокорейскую газету Korea Herald.

Как говорится в сообщении, информацию на этот счёт 10 января представило корейское закупочное агентство DAPA (Администрация программы оборонных закупок). Намерение разместить заказ на первую партию самолётов обусловлено тем, что наземные и лётные испытания шести построенных прототипов KF-21 идут в соответствии с графиком.

Defence24 сообщает, что несмотря на то, что заказ на производство первой партии самолётов может быть размещён в первой половине текущего года, пока непонятно, когда начнётся массовое производство. Ещё неизвестно, когда будет готова вся производственная линия по сборке новых истребителей и насколько отработана сеть "внешних" поставщиков. Ранее сообщалось, что серийное производство KF-21 запланировано на 2026 год.

Программа собственного перспективного истребителя KF-X стартовала в Южной Корее ещё в 2015 году. Результатом работ в рамках этой программы и стал KF-21 Boramae. На сегодняшний день затраты на реализацию этого проекта составили около 6,1 миллиарда долларов США. В планах руководства Южной Кореи значится приобретение 120 самолётов KF-21. Они предназначены для замены устаревших истребителей F-4 Phantom II американского производства (на вооружении по-прежнему 24 самолёта данного типа) и очень многочисленных F-5 Tiger II (почти 200 машин в строевых частях). "Недостающие" истребители будут заменены на учебно-боевые самолёты FA-50. Все 120 новейших истребителей KF-51 должны быть поставлены в войска до 2032 года. Тогда же, вероятно, будет запущено производство модернизированных версий Block 2 и Block 3.

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P.S. Вообще новый южнокорейский KF-21 Boramae по факту не является истребителем пятого поколения. Схожие аэродинамические формы, радиопоглощающее покрытие, совершенная электроника... Но это не пятое поколение! Данный факт признают даже сами корейцы, несмотря на очень развитый оборонно-промышленный комплекс. Корейцы относят свою разработку к поколению "4,5". Да, именно так! Вероятно, в скором времени можно будет услышать про поколение "4,75" или "4,9". Почему у KF-21 не относится к пятому поколению? По той причине, что всё вооружение у него размещается на внешней подвеске. Самолёт не имеет внутренних отсеков. Но, учитывая, скорость разработки и испытаний, такие внутренние оружейные отсеки могут появится уже на следующих версиях KF-21.