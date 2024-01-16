Глава британского оборонного ведомства в своей речи честно признался, что одним из возможных театров военных действий в Лондоне видят Россию

Министр обороны Великобритании Гранта Шаппс. Фото: EPA-EFE

Агентство Reuters опубликовало материал, посвящённый недавней речи Гранта Шаппса, министра обороны Великобритании. Политик держал слово в Ланкастер-хаусе, в Лондоне. Выступление состоялось 15 января 2024 года. Спич господина Шаппса был посвящён обороноспособности Великобритании.

реклама

Как сообщило агентство Reuters, текущий год является "переломным моментом" в решении будущего британской обороны. Министр заявил, что намечены конкретные шаги по лучшей защите нации от угроз, создаваемых рядом конфликтов. И число таких конфликтов, вероятно, вырастет.

В своей речи глава британского минобороны выразил мнение, что 2024 год станет более опасным и потребует от Великобритании и её союзников борьбы с "иррациональными" силами. Правительство страны стремится увеличить расходы на оборону до уровня 2,5% ВВП. И Шаппс призывает другие демократические страны последовать примеру Великобритании.

"Через пять лет мы можем рассматривать несколько театров военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Спросите себя… более вероятно, что это число вырастет или уменьшится? Я подозреваю, что мы все знаем ответ. Скорее всего, будет расти", – сказал министр обороны. "Поэтому 2024 год должен стать переломным моментом".

Министр заявил, что Великобритания тратит на оборону в денежном выражении больше, чем какая-либо из стран. Правительство страны вкладывает средства на модернизацию средств ядерного сдерживания и пополнение военных запасов. И будет продолжать это делать.

Довольно прямолинейное заявление. Британский министр в открытую признал, что одним из театров военных действий через пять лет Лондон видит Россию! И после этого "цивилизованные" западные политики смеют обвинять Россию в том, что она представляет для кого-то угрозу? Ничего нового. Всё в рамках традиционной политики англосаксонского мира. Интересно, а что подразумевалось под "иррациональными" силами?

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается угроз, которые со слов Шаппса якобы существуют для Великобритании, то кто эти "угрозы" создавал на протяжении десятилетий? Ответ очевиден. Лучше бы британские политические деятели посмотрели на себя.