Новый самолёт получит новую схему окраски

Су-57 Checkmate. Изображение: ТАСС

Россия является одной из немногих стран мира, которые выпускают истребители пятого поколения. Тяжёлый двухдвигательный Су-57 уже запущен в серийное производство и поступает в строевые части ВКС России. Более лёгкий однодвигательный Су-57, получивший собственное название Checkmate ("Шах и мат") впервые был представлен широкой публике на авиасалоне МАКС-2021. Самолёт пока не поднялся в воздух. Согласно открытым данным, установочная партия таких перспективных и нужных самолётов должна быть выпущена в 2026 году, а серийные поставки в войска запланированы на 2026 – 2027 годы.

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Известные технические характеристик Cу-75: максимальная скорость – 2 Маха, максимальная дальность полёта – до 3000 километров, практический потолок – 16500 метров, максимальная масса боевой нагрузки – 7400 килограммов. Самолёт имеет радар с активной фазированной решёткой (АФАР), встроенную систему РЭБ, оптическую прицельную систему. Благодаря наличию радара с АФАР самолёт сможет одновременно атаковать до шести целей в сложной помеховой обстановке.

Предполагается, что Су-57 Checkmate будет выпускаться в трёх вариантах: одноместном, двухместном и беспилотном. По крайней мере именно три версии самолёта были запатентованы Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) в середине 2023 года.

Теперь же стало известно, что ОАК запатентовала новую маскировочную окраску для истребителя Су-75. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Новая схема окраски создана для искажения силуэта Су-75 и визуальной подмены на силуэт другого летательного аппарата меньших габаритов. Кроме того, новая окраска призвана затруднить визуальную идентификацию самолёта с одновременной его маскировкой на фоне облаков и земной поверхности.