В предстоящих военных манёврах НАТО в непосредственной близости от российских границ доминирующую роль будет играть Великобритания

Фото: TASS / Zuma / Artur Widak

Похоже, что на берегах туманного Альбиона решили понакалять и без того напряжённую международную обстановку. В принципе, даже понятно почему. Во-первых, британский истеблишмент надеялся сломать Россию силами Украины. Не получилось и не получится. Во-вторых, господин Риши Сунак, который ныне является премьер-министром Королевства, будет занимать своё кресло ещё в течение лишь нескольких месяцев. Затем последуют очередные выборы. И не факт что Сунак снова станет премьером. Поэтому, похоже, что власть имущее британского королевства решили "гулять на всю катушку".

реклама

Стало известно, что Великобритания направит 20 тысяч в военных к границам России для участия в учениях НАТО. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на британское издание Financial Times.

Военные манёвры под названием Steadfast Defender 24 ("Стойкий защитник 24") пройдут в первой половине текущего года. Согласно опубликованным данным, в них примут не менее 41 тысячи военнослужащих Североатлантического альянса, и будет задействовано не менее 50 кораблей.

Как говорится в пресс-релизе военного ведомства Великобритании, данные манёвры станут самыми масштабными с момента окончания холодной войны. Британские военные примкнут к более чем 30 союзникам по НАТО и Швеции в качестве противовеса "угрозе" со стороны России. Со стороны Великобритании будут задействованы 16 тысяч военнослужащих сухопутных подразделений британской армии, которые будут размещены в Европе с февраля по июнь текущего года. Также будет задействована авианосная ударная группа (АУГ) в состав которой будут включены авианосец Queen Elizabeth вместе с эсминцами и фрегатами (суммарно более 2 тысяч моряков). Данная группа будет действовать в акваториях Северной Атлантики, Норвежском и Балтийском морях. Авиация будет представлена истребителями F-35B и патрульными самолётами Poseidon P8.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что военные учения Steadfast Defender 24 будут проходить на территории Германии, Польши и всех трёх республик Прибалтики. То есть в непосредственной близости от границ России.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как видно, из опубликованной информации Великобритания взяла на себя главенствующую роль в предстоящих военных манёврах. Это исходя из наряда сил и средств, выделяемых Лондоном. Соединённые Штаты, похоже, решили в этот раз "не отсвечивать". Возможно, пришлют какой-нибудь УДК с батальоном морпехов на борту. Интересно, на что рассчитывают лондонские джентльмены? Кого они хотя запугать? А так да, авианосец в водах Балтики – это сильно. Хотя вероятность того, что он зайдёт в воды Балтийского моря близка к нулю. Если и будут британские корабли, то максимум эсминцы.