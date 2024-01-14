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crazycat21
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
Даже эксперты из США расписались в том, что американские ЗРК Patriot бессильны против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал"

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Пара МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Фото: Министерство обороны России

Зарубежные эксперты и аналитики продолжают следить за тактикой Вооруженных сил РФ в ходе проведения Специальной военной операции на сопредельной территории, а также за тем, какое оружие применяет армия России. И делают соответствующие выводы. 

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Внимание иностранных экспертов привлёк недавний групповой удар ВС РФ с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал" по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного издания Military Watch (MW). Издание имеет американскую "прописку".

Эксперты издания сообщили, что 13 января 2024 года истребители МиГ-31К нанесли массированный удар баллистическими ракетами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в частности, по заводам, на которых изготавливаются снаряды калибров 152 и 155 миллиметров, а также цехам по производству беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ударам подверглись пороховые заводы и предприятия по выпуску 125-мм танковых снарядов. Согласно сводке Минобороны РФ, все удары были успешными. Заокеанские эксперты делают вывод, что "нейтрализация" этих предприятий значительно усугубит нехватку боеприпасов в ВСУ, которая затронет самые различные подразделения – от артиллерии до элитных механизированных бригад. 

Возможности российской армии по нанесению таких ударов значительно возросли за счёт наращивания выпуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х47М2 "Кинжал" воздушного базирования и ракет входящих в состав оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Объёмы производства таких изделий увеличились в несколько раз по сравнению с теми, которые существовали до февраля 2022 года. В то же время американские эксперты продолжают ссылаться на некие отчёты Белого дома, которые говорят о том, что возможности России возросли из-за якобы приобретённых северокорейских ракет KN-23B. В данном случае очередные "хайли-лайкли" и традиционно никаких доказательств.

Американские аналитики говорят о том, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" применяются для нанесения ударов по наиболее приоритетным целям, в том числе и на западе Украины. Такая ракета может пролететь 2000 километров от точки запуска до цели благодаря огромной кинетической энергии, придаваемой ей самолётом-носителем МиГ-31К. Это самый быстрый пилотируемый самолёт в мире. Его крейсерская скорость превышает 2 Маха, и он может применять своё вооружение в ближнем космосе. Такие лётные характеристики и большая грузоподъёмность делают МиГ-31К идеальным носителем ракеты "Кинжал".

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" имеет пониженную полубаллистическую траекторию [так по тексту статьи], очень высокую скорость на конечном участке траектории. Кроме того, "Кинжал" способен маневрировать на всём протяжении полёта. Все эти факторы делают ракету очень сложной для перехвата.

Заокеанские эксперты припомнили даже президента США Джо Байдена, который в марте 2022 года после первого применения Россией "Кинжала" выразил консенсусное мнение о том, что российскую ракету невозможно перехватить. Несмотря на то, что украинские источники утверждают, что зенитные батареи комплексов Patriot "сбили" значительное количество таких ракет, аналитики в этом сильно сомневаются из-за присущих американскому ЗРК ограничений и расширенных возможностей "Кинжала".

Авторы MW честно признают, что расхваленный американский ЗРК Patriot очень часто не мог перехватить обычные баллистические ракеты. Так было во время войны в Персидском заливе. Так было, когда йеменские хуситы наносили удары по Саудовской Аравии в 2017 году. В последнем случае сообщалось, что системы "Пэтриот" успешно отражали массированные атаки. Но последующие расследования показали, что ЗРК американского производства "полностью вышли из строя", несмотря на то, что столкнулись с ракетными атаками "далёкими от сложных". Ожидается, что подобные разоблачения всплывут и в случае с Украиной после того, как версия о высокой эффективности "Пэтриотов" окажет желаемый эффект как внутри страны, так и на Западе.

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P.S. Удивительно, но эксперты из США всё же стали признавать, что американский ЗРК Patriot бессилен против российских "Кинжалов" и не может их перехватить. Хотя всё же может – при непосредственном контакте ракеты и пусковой американской системы.

#новости #армия #оружие #военный #ракеты #пво #patriot #кинжал #конфликты #миг-31к
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