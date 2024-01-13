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crazycat21
The National Interest: Составлен список лучших русских танков всех времён
Американский эксперт составил свой собственный рейтинг российских и советских танков, забыв назвать два типа

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Зарубежные эксперты очень любят оценивать русское оружие, сравнивать его со своим и составлять всевозможные рейтинги. Следует отметить, что составление рейтингов – дело очень неблагодарное. Почему? Потому что каждый образец вооружения создавался под конкретные боевые задачи, согласно конкретному техническому заданию и под определённое финансирование. И при создании нового образца можно вбухать огромные средства, а на выходе получить ничего. Ярким примером может послужить американский вертолёт-невидимка RAH-66 Comanche, который так и не был запущен в серийное производство. Просто из-за того, что с самого начала это была провальная идея. Но сейчас не о вертолётах, а о танках. 

На страницах американского военно-аналитического издания The National Interest вышел материал с рейтингом лучших русских танков. Автором материала является Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС США. 

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Для начала этот эксперт заявил, что были времена, когда советские и российские танки были самыми устрашающими и проверенными в боях в мире. Но теперь якобы российские танки "сильно пострадали" как в прямом, так и переносном смыслах. А далее следует рейтинг лучших русских танков от заокеанского аналитика.

Танки Т-34-76 образца 1940/41 года. Источник фото: war-book.ruКак пишет Орр, боевая машина Т-34, пожалуй, была самым успешным танком, когда-либо произведённым в СССР и России. Критериями успешности для эксперта является количество выпущенных танков, количество уничтоженных танков противника, а также широкая известность Т-34.

По данным эксперта из США, в период с 1940 по 1958 годы было выпущено 84 тысячи таких танков. Откуда такие данные у американца? Согласно общедоступным данным было выпущено 35 330 танков Т-34-76 и 25 899 танков Т-34-85. Итого 61 229 машин. Но, по мнению Орра, качество танка соответствовало его количеству.

Зато он справедливо отмечает, что Т-34 произвёл революцию в мировом танкостроении из-за своей наклонной брони. И это решение способствовало успеху "тридцатьчетверки". Затем даже немцы стали включать наклонную броню в конструкцию своих танков. Также отмечено, что 76-мм пушка советского танка прекрасно справлялась с броней танков нацистской Германии Panzer III и IV.

Кристиан Орр говорит о том, что советский танк Т-34 стал тем оружием, благодаря которому был достигнут перелом в Великой Отечественной войне.

Тяжёлый танк ИС-2. Фото из открытых источников

Тяжёлый танк ИС-2 массой в 46 тонн с толстой бронёй (160 мм в лобовой проекции), вооружённый 122-мм пушкой. Эта боевая машина существенно превосходила немецкие "Пантеры" и могла противостоять тяжёлым танкам "Тигр-1" и "Тигр-2". От концепции таких танков в СССР отказались после 1960 года.

Средний танк Т-55. Источник фото: war-book.

Т-54/55 стал первым послевоенным основным боевым танком [здесь аналитик неправ, поскольку это ещё средний танк]. Машина стала символом Советской армии в период Холодной войны, а также символом арабских армий в тот же период.

Как отметил Кристиан Орр, данный танк воплотил в себе принцип "качество имеет своё количество", поскольку танк стал самым массовым за всю мировую историю танкостроения. В период с 1948 по 1981 годы было построено боле 100 тысяч таких боевых машин.

Т-55 неплохо зарекомендовал себя во время войны во Вьетнаме, во время ближневосточных конфликтов, в Афганистане и во время ирано-иракской войны.

Танки Т-62 во время стратегических учений "Запад-81". Фото: ТАСС

Т-62 - прямой приемник Т-55, ознаменовавший собой переход от одной эпохи танкостроения к другой и конец эпохи тяжёлых танков. Первый основной боевой танк в мире (ОБТ). Обладая вооружением тяжёлого танка, он был достаточно лёгким и мобильным. Главным отличием Т-62 стала гладкоствольная пушка, впервые установленная на серийном танке. Танки Т-62 сирийской армии очень хорошо показали себя во время войны Судного дня в 1973 году.

Основной боевой танк Т-72Б, 1989 год. Фото: mil.ru / commons.wikimedia.org

Американский аналитик утверждает, что во время войны в Персидском заливе в 1991 году Т-72 наглядно продемонстрировал, что он "не в своей лиге", когда противостоял американскому M1 Abrams. И история повторилась во время войны в Ираке в 2003 году.

В данном случае эксперт из стана заклятых недругов откровенно лукавит, а если по-простому то просто врёт. Быть может, дело не в характеристиках иракских "семьдесятдвоек", а в подготовке танковых экипажей иракской армии? Кроме того, не стоит забывать что на один Ирак навалилась международная коалиция, выставившая около 300 тысяч военнослужащих. И это при поддержке более 1000 боевых самолётов. Да и танки Т-72 в армии Саддама были первых версий, без динамической защиты.

Особо стоит отметить, что аналитик из США не забыл похвалить танк "Абрамс". В принципе, предсказуемо, у них всегда так. Всё, что американское – хорошее, а остальное – не очень... В то же время Кристиан Орр утверждает (справедливо), что до 1991 года советский танк Т-72 имел довольно устрашающую репутацию. И на то были достаточно веские причины.

Т-72 неплохо служил элитным войскам Республиканской гвардии Саддама во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. В одном конкретном бою батальон Т-72 полностью уничтожил иранский танковый батальон, состоявший из танков "Чифтен" британского производства. При этом иракцы не потеряли ни одного танка. Кроме того, советский танк заслужил уважение военных армии Израиля, которые столкнулись с ним во время Ливанской войны 1982 года, а также танкистов сирийской армии, которые противостояли израильтянам. Сирийцы очень ценили свои танки за их превосходную живучесть. Да и сейчас танки Т-72 неплохо показывают себя в боях. 

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В общем, мнение заокеанского аналитика – его субъективное мнение. Вопросы в другом. А где танк Т-80 с его газотурбинным двигателем, которого боялась во время холодной войны вся Европа? А где танк Т-90М "Прорыв", который имеет непревзойдённые характеристики и по праву считается лучшим в мире танком? И "восьмидесятка" и "Прорыв" принимают самое активное участие в боевых действиях, причём в таких, в которых американская армия со своими "Абрамсами" никогда не была. 

#новости #армия #оружие #танки #военный #бронетехника #конфликты #т-72 #т-90м
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