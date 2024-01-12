Румынские военные решили обновить парк морской авиации и не жалеют на это средств

Вертолёты H215M. Фото: Airbus

Подражая старшим "товарищам" по НАТО Румыния решила немного перевооружится. У них там в Европе и во всем Североатлантическом альянсе какой-то общий тренд.

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Стало известно, что Румыния приобрела вертолёты H215M производства европейского концерна Airbus. Об этом сообщило профильное румынское издание Defense Romania. Как сообщается, контракт на покупку вертолётов был подписан Министерством обороны страны в декабре 2023 года, но о покупке никто официально не заявлял!

Стоимость покупки составляет 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов будут потрачены на приобретение ракет для вертолётов и прочих боеприпасов. Контракт на поставку авиационных средств поражения был подписан с итальянским подразделением компании MBDA.

А теперь самое интересное! Согласно опубликованным данным, Министерство обороны Румынии закупила всего два вертолёта H215M. Если отнять стоимость боеприпасов, то каждый вертолёт обошёлся румынскому бюджету в 60 миллионов евро. Если перевести в доллары, то это около 65,8 миллиона долларов за единицу! За эти деньги можно купить новенький истребитель F-16 в последней конфигурации. Это при том, что сами румыны искали по всему НАТО, где бы купить подержанные F-16 по минимальной цене. Кстати, Румыния по-прежнему является одной из беднейших стран Европы.

Что касается самих вертолётов H215M, то они предназначены для ВМС Румынии и войдут в состав авиагрупп фрегатов Regina Maria и Regele Ferdinand. Оба эти военных "парохода" – старые британские фрегаты "Тип 22" постройки 80-х годов, проданные Румынии в начале 2000-х. Кстати, британцы продали их, сняв с них всё ракетное вооружение (зенитные ракеты тоже).

Заказанные вертолёты смогут оснащаться противокорабельными ракетами. С кем Румыния намерена воевать, если в регионе Чёрного моря у неё одни союзники?

Ещё один любопытный момент в том, что, вероятно, оба заказанных вертолёта будут построены на предприятии Airbus, расположенных на территории... Румынии. Для справки, согласно данным открытых источников, в 2020 году один вертолёт H215M стоил около 18 миллионов долларов США.

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Исходя из всего вышеизложенного, понятно, что кто-то явно переплачивает.