Британский премьер пообещал Киеву самую крупную поставку различных дронов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Associated Press

Коллективный Запад не оставляет своих попыток использовать Украину в качестве тарана против России. Получается никак, однако западные страны продолжают оказывать Киеву военную "помощь". Правда, размеры этой помощи сильно поубавились после того, как у Пентагона закончились средства для Украины, а Конгресс отказался выделить новый пакет финансирования.

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Стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак вдруг неожиданно прибыл в Киев. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным агентства, высокопоставленный политик прибыл для того, чтобы заявить об увеличении размеров военной "помощи", выделяемой Великобританией. Деньги будут направлены в том числе и на приобретение беспилотников: разведывательных, ударных и морских.

Как пишет Reuters, на протяжении длительного времени Лондон является одним из ближайших союзников Киева. Сунак заявил, что его страна увеличит размеры военной помощи в следующем финансовом году [2024/25, прим.], и её размер составит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов ($3,19 млрд). Это на 200 миллионов больше, чем выделялось в предыдущие два года.

Великобритания заявила, что обеспечит крупнейшую поставку дронов на Украину из разных стран. При этом ожидается, что большая часть из них будет произведена на британских предприятиях. Кроме того, Сунак и Зеленский должны подписать двухстороннее соглашение в области безопасности. Данное соглашение должно предоставить Украине гарантии безопасности. Отмечено, что данное соглашение фактически формализует виды поддержки, которую Великобритания оказывала и будет оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Какие выводы можно сделать из этого всего? А выводы на поверхности.

Во-первых, понятно, что именно Великобритания стояла за тем, чтобы Киев не подписал соглашения, достигнутые в Стамбуле. И как бы там не отбрехивался Джонсон, но факт остаётся фактом.

Во-вторых, с самого начала понятно, что Великобритания стоит за тем, что сейчас происходит на Украине. "Англичанка" традиционно гадит России и до сих пор рвётся в Чёрное море.

В-третьих, именно британские спецслужбы стоят за диверсиями и ударами по территории России. Это к вопросу о всяких дронах

В-четвёртых, видна синхронизация действий Лондона и Вашингтона. Только представитель Пентагона заявил, что военной помощи Украине не будет (пока) из-за отсутствия средств, как тут же появился "волшебник" Сунак с более чем 3 миллиардами долларов военной "помощи".

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P.S.Интересно, воздушную тревогу включали?