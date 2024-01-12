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crazycat21
Politico: ЕС хочет отправить военные корабли в Красное море для борьбы с атаками хуситов
Операция с участием кораблей ВМС стран Европы начнётся, возможно, в конце февраля

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Иллюстративное фото. Источник: соцсети

Йеменские повстанцы-хуситы не дают покоя западному миру, обстреливая торговые суда, проходящие водами Красного моря. Согласно заявлениям повстанцев, их действия связаны с продолжающейся военной операцией Израиля в секторе Газа. И атакам подвергаются только те суда, которые в той или иной степени связаны с Израилем.

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В ответ на действия хуситов Соединённые Штаты сформировали коалицию стран для проведения операции "Страж процветания". Основной целью этой операции называлось обеспечение безопасности гражданского судоходства в регионе. Но носители "демократии" никогда не обходятся без того, чтобы кого-нибудь побомбить. Что было наглядно продемонстрировано в ночь с 11 на 12 января, когда самолёты США и Великобритании нанесли удары по объектам на территории Йемена. 

По всей видимости, одна из целей этих ударов имела политический подтекст – заставить своих европейских союзников (а по факту вассалов) присоединится к операции "Страж процветания". Страны Европы не сильно хотели участвовать в этом деле. Но коллективные европейцы настолько слабы, что всегда подчиняются сильному. Вот Вашингтон и решил продемонстрировать, что Америка с ними. Похоже, что цель достигнута.

Стало известно, что ЕС хочет отправить военные корабли в Красное море для борьбы с атаками хуситов. Об этом сообщило издание Politico.

Как говорится в материале, Евросоюз хочет отправить как минимум три корабля для защиты судов в акватории Красного моря. Изданию удалось ознакомиться с документом дипломатического подразделения ЕС. В этом документе говорится о том, что организации следует провести новую операцию. Корабли будут действовать в более широкой акватории – от Красного моря до Персидского залива. Операция может начаться уже в конце февраля. ЕС следует примеру США и их союзников, когда дело доходит до защиты кораблей в Красном море.

Первоначально Европейский союз изучал возможность использования своей антипиратской миссии "Атланта", действующей в водах Индийского океана. Но против этой идеи выступила Испания, заявившая, что она "открыта" для новой миссии. Кстати, именно Испания возглавляет "Атланту" [прим.].

Как говорится в документе, "точный размер и состав операции будут подлежать дальнейшему оперативному планированию", но в миссии будут задействованы по крайней три корабля ПВО или три многоцелевых фрегата. Миссия должна действовать в течение как минимум одного года.

Новая миссия будет опираться на "Агенор" – совместную военно-морскую операцию, охватывающую воды Персидского залива, Ормузского пролива и части Аравийского моря. В этой операции задействованы девять государств Европы: Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия и Португалия.

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Что самое интересное? Интересны сроки присоединения стран ЕС к коалиции во главе с США – конец февраля. С одной стороны, всё верно, поскольку необходимо подготовить корабли к дальним морским походам... С другой стороны, если новая миссия будет проводится на основе операции "Агенор", то корабли ВМС стран Европы уже действуют в регионе. Соответственно, европейцы как-то не сильно хотят присоединяться к очередной авантюре США. 

#новости #сша #политика #европа #хуситы #йемен
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