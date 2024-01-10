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crazycat21
Eurasian Times: плохая новость для Украины – Россия стала применять новые реактивные дроны-камикадзе
Эксперты зарубежного издания обратили внимание на информацию о появлении реактивных дронов-камикадзе

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Это реактивный дрон-камикадзе Shahed-238, который Иран представил в ноябре 2023 года. Фото: соцсети

Уже на протяжении достаточно длительного времени Вооружённые силы России в ходе Специальной военной операции применяют ударные беспилотники "Герань-2". Относительно недорогое и вполне эффективное средство поражения. Это если сравнивать с важностью объектов, в которые прилетают эти "цветочки".

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И всё это время всевозможные иностранные военные, представители "разведок" и различных институтов, эксперты и аналитики старательно пытаются убедить весь "цивилизованный" мир в том, что российский ударный дрон – это не что иное, как копия иранского беспилотника "Шахед-136". Просто якобы производство данного типа аппаратов уже развёрнуто на территории России. Но официального подтверждения этому нет. Не исключено, что это исключительно отечественная разработка.

Кстати, в стане противника ударный дрон "Герань-2" часто называют "мопедом" за характерный звук бензинового двигателя. 

Недавно профильные СМИ и всевозможные ресурсы облетела информация о том, что после очередного комбинированного удара, нанесённого ВС РФ по объектам военного назначения на территории незалежной, там нашли обломки нового беспилотника. И этот ударный дрон оснащён реактивным двигателем. На этот факт сразу же обратили внимание в популярном аналитическом издании Eurasian Times. И констатировали, что появление таких дронов – это плохая новость для Украины.

В публикации говорится о том, что впервые о появлении в небе незалежной реактивных дронов стало известно 8 января. Информацию распространили украинские ресурсы со ссылкой на некий Telegram-канал, который принадлежит офицеру ВСУ. 

Эксперты Eurasian Times изучили снимки обнаруженного дрона, вернее его обломков. И определили, что беспилотник оснащён реактивным двигателем. И что он очень похож на иранское изделие. Отмечено, что информации о том, где был обнаружен дрон, нет. Тем более, что ни Украина, ни тем более Россия официально не заявляли о применении реактивного беспилотника "Шахед-238".

Да, авторы индийского-канадского издания утверждают, что это новый иранский беспилотник. Как говорится в материале, в ноябре 2023 года Иран официально представил новый дрон. Аппарат является дальнейшим развитием "Шахеда-136". Принципиальное отличие – новый дрон получил реактивный двигатель.

Отмечено, что несмотря на то, что конкретные технические характеристики нового дрона не разглашаются, но реактивная тяга обеспечивает высокую скорость и короткое подлётное время. В публикации говорится о том, что скорость нового беспилотника составляет 450-600 км/ч, а при пикировании на цель она возрастает до 800 км/ч. 

При работе с чувствительными ко времени целями это преимущество в скорости становится весьма важным, тем более что ПВО Украины круглосуточно работает над уничтожением этих дронов-камикадзе до того, как они достигнут назначенных целей.

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Если такие беспилотники появились у армии России, то это действительно так. Всё дело в том, что реактивный дрон практически невозможно сбить из стрелкового оружия. Фактически это дозвуковая ракета. Можно попытаться попасть из скорострельных зенитных установок, таких как "Гепард" или "Шилка", но гарантировать поражение никто не сможет. Кроме того, у расчётов таких ЗСУ будет минимум времени, чтобы обнаружить цель и открыть огонь. Единственным средством противодействия реактивным дронам-камикадзе являются зенитные ракеты. А они очень дорогие. А ещё, как заявляют в Киеве, у незалежной образовался дефицит таких ракет.

#новости #оружие #беспилотники #военный #герань #дроны-каимкадзе
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