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crazycat21
Military Watch: три типа самых опасных ракет использованы для ударов по военным предприятиям Украины
Эксперты из США о российских ракетах

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Самолёт МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ

Иностранные эксперты и всевозможные аналитики продолжают внимательно следить за тактикой армии России в ходе проведения Специальной военной операции, а также за применяемыми ей типами вооружений. Безусловно, от пристального внимания этих экспертов не укрылись массированные ракетные удары, которые в последнее время наносят ВС РФ по объектам военной промышленности, расположенным на территории Украины. Материал на эту тему был опубликован на страницах профильного издания Military Watch. Ресурс имеет американскую "прописку".

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Внимание заокеанских аналитиков привлёк отчёт Министерства обороны РФ о том, что 8 января ВКС и ВМФ России нанесли групповой ракетный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса. Удар наносился ракетами различных типов. Американцы указали, что в командовании ВВС Украины признали поражение целей в Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По данным украинской стороны, целей достигли якобы только четыре ракеты Х-47М2 "Кинжал", шесть ракет 9К720 "Искандер" и восемь противокорабельных ракет воздушного базирования X-22. В данном случае нет оснований верить данным, представленным Киевом, поскольку там всегда занижают число точных прилётов [прим.], предпочитая заявлять, что почти все выпущенные ракеты перехвачены.

В то же время эксперты Military Watch отмечают, что в командовании ВСУ неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу полной неспособности ПВО страны сбить ракету X-22. Носителями ракет данного типа являются дальние бомбардировщики Ту-22М3. А сами ракеты взяты из огромных арсеналов, оставшихся ещё с советских времен. При этом ракеты хорошо сохранились.

Также отмечено, что возможности ВС России по нанесению ракетных ударов с применением "Кинжалов" и "Калибров" в последнее время значительно возросли. Связано это с наращиванием производства изделий данных типов. Объёмы производства в несколько раз превышают те, которые были до февраля 2022 года.

Специалисты Military Watch прямо признают, что несмотря на заявления о том, что ПВО Украины в прошлом добилась некоторых успехов по перехвату ракет "Кинжал", такие утверждения очень сомнительны. Во-первых, возможности украинской противовоздушной обороны ограничены. Во-вторых, гиперзвуковая ракета "Кинжал" имеет очень сложную траекторию полёта.

А ещё заокеанские специалисты ссылаются на недавние отчёты Белого дома, в которых заявлено, что якобы Россия начала использовать в дополнение к ракетам комплексов "Искандер" баллистические ракеты KN-23 производства КНДР. Последние обладают большей дальностью и несут более крупную боевую часть по сравнению с "Искандером".

Также отмечено, что ВС России пока не использовали наиболее трудные для перехвата ракеты – гиперзвуковые "Цирконы".

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В качестве резюме необходимо отметить, что у западных экспертов снова какие-то догадки, невнятные ссылки на данные каких-то отчётов и непонятных разведок. Корейские ракеты может и есть, а может их нет. Что касается "Цирконов", то эти изделия предназначены для сдерживания другого противника.

#новости #армия #оружие #ракеты #военный #кинжал #искандер #х-22
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