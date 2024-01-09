Американское издание отмечает, что из-за необходимости комплектации новых экипажей фрегатов британцы вынуждены вывести из эксплуатации два боевых корабля

Фрегат HMS Argyll Королевского флота Великобритании. Фото: https: commons.wikimedia.org

Когда-то Великобритания считалась настоящей владычицей морей. На сегодняшний день это островное государство, которое традиционно привыкло гадить России, утратило свой статус. Если не учитывать ядерную составляющую уже бывшего Королевского флота (поскольку ядерными ракетами Trident с БРПЛ типа Vanguard явно заправляют вашингтонские "партнёры"), то британский флот не представляет особой силы. Безусловно, эти ВМС имеют определённый боевой потенциал, но это уже не тот флот британцев, который существовал до того, как Лондон лёг под Вашингтон.

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А тут ещё всплыли определённые проблемы. Оказывается, что Королевский флот Великобритании сдаёт на слом свои фрегаты. Причина в нехватке личного состава на кораблях. При этом фрегаты недавно прошли капитальный ремонт. О проблемах британского флота сообщило профильное издание Military Watch. Между прочим, этот некогда претендовавший на объективность ресурс имеет американскую дислокацию.

В своей публикации североамериканские эксперты ссылаются на множественные данные британских СМИ. Согласно опубликованным данным, Королевский флот Великобритании намерен вывести из эксплуатации пару фрегатов, относящихся к "Типу 23" – HMS Argyll и HMS Westminster.

Оба "парохода" имеют водоизмещение 4900 тонн и достаточно неплохо вооружены. Первый был введен в состав флота в 1991 году, второй – год спустя. Причина вывода из строя названа выше [прим.].

"Нам придется забрать личный состав из одного подразделения ВМФ, чтобы перебросить его в новый район сил", — сообщила газета Telegraph со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны.

Как говорится в материале американского издания, высвобожденный личный состав будет направлен на формирование экипажей двух новых фрегатов, относящихся к "Типу 26". Для справки, это перспективные фрегаты флота Великобритании водоизмещением 6900 тонн.

Как отмечает Military Watch, первоначально предполагалось, что и "Аргайл" и "Вестминстер" продолжат свою боевую службу вместе с более новыми боевыми кораблями. Поэтому в поддержание их боевой готовности и модернизацию были сделаны значительные инвестиции. Но нынешнее сокращение количества кораблей является одним из нескольких, затронувших Королевский флот Великобритании за несколько лет. В результате положение британского флота "несколько ухудшилось" в сравнении с конкурирующими флотами.

Ранее Министерство обороны намеревалось построить 13 фрегатов "Тип 26", но позднее это количество было сокращено до 8 единиц. Между тем количество фрегатов "Тип 23" было сокращено сначала с 16 кораблей до 11, а теперь их останется только 9. Что касается эсминцев, относящихся к "Типу 45", то первоначально их планировалось построить 12 единиц, впоследствии заказ был сокращён о 6 кораблей.

Именно к данному типу относится небезызвестный "Дефендер", который как-то "героически" пытался приблизиться к берегам Крыма. И корабли данного типа часто простаивают возле стенки из-за проблем с силовой установкой. Согласно открытым данным, было время, когда все шесть одинаковых эсминцев одновременно не могли выйти в море из-за технических проблем [прим.].

Авторы американского издания отмечают, что надводный флот Великобритании уже не входит в пятёрку лучших в мире по своим возможностям, несмотря на огромные расходы по международным стандартам на его содержание. И будущее британского флота зависит от того, окажутся ли новые фрегаты, относящиеся к "Типу 26" такими же проблемными, как и эсминцы "Типа 45". Также отмечено, что британское Минобороны давно рассматривает возможность вывода последних из эксплуатации без замены из-за сомнительной доступности кораблей следующего поколения. Вероятно, в данном случае речь идёт о финансовой составляющей строительства кораблей следующего поколения [прим.].

А ещё эксперты заокеанского издания отметили, что авианосцы Королевского флота тоже оказались достаточно проблематичными из-за нехватки кораблей сопровождения, крушения истребителей и других технических проблем, сказывающимся на их боеготовности.

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В общем, у британцев не всё так хорошо, как порой указывается на страницах профильных ресурсов. И это радует. Хотя нельзя исключать и попытки дезинформации со стороны заклятых недругов как с той стороны океана, так и с относительно близлежащих берегов туманного Альбиона.