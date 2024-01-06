Американское издание о преимуществах российского основного боевого танка над зарубежными аналогами

Изображение: © скриншот видео Министерства обороны РФ

Различные западные эксперты и аналитики продолжают наблюдать за тактикой Вооружённых сил России, а также за российским оружием, которое используется в зоне проведения Специальной военной операции.

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Как известно, коллективный Запад на протяжении достаточно длительного времени оказывает военную "помощь" Киеву. Одним из элементов этой военной помощи стали поставки основных боевых танков. В конкретном случае речь идёт о поставках ОБТ Leopard 2 немецкой конструкции в модификациях от A4 до A6. И неожиданно зарубежные эксперты вдруг выяснили, что российские танки превосходят зарубежных конкурентов. В силу лучшей мобильности.

Довольно любопытный материал на данную тему вышел на страницах профильного американского издания Military Watch. В нём говорится о том, что отечественный основные боевые танки Т-80БВМ превосходят немецкие "Леопарды 2".

Согласно данным заокеанских экспертов, в зоне проведения СВО наблюдаются огромные потери бронетехники, поставленной Киеву Западом. Речь об американских боевых машинах пехоты (БМП) Bradley и об основных боевых танках Leopard 1 немецкого производства.

Как говорится в материале заокеанского издания, поставка новых танков Т-80БВМ происходит на фоне растущих предпочтений российских военных, а также на фоне заявленного в сентябре 2023 года возобновления производства боевых машин данного типа.

Приводится ссылка на заявление одного командира, чьё подразделение ведёт боевые действия в Запорожской области. Согласно привёдённым данным, новые танки Т-80БВМ по своей манёвренности и надёжности существенно превосходят немецкие "Леопарды", которые "широко" используются Вооружёнными силами Украины.

Те же "Леопарды" тонут в грязи, они тонут постоянно, постоянно. Мы можем наблюдать с дронов, как их достают [из грязи]. У нашей машины газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти. "Он [танк, прим.] летает над всеми выбоинами. Это то отличие, которое позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать траншеи и блиндажи противника, не снижая скорости.

Авторы американского издания отмечают, что танки Leopard 1 считаются давно устаревшими. Но и более современные Leopard 2, поставленные в гораздо меньшем количестве, также понесли серьёзные потери и "серьёзно боролись с местностью" [практически дословная цитата, прим.].

Что касается боевых характеристик танка Т-80БВМ, то опять же приводится заявление неназванного командира подразделения армии России. Согласно приведённым данным, новый танк Т-80БВМ является принципиально новой боевой машиной. Танк оснащён принципиально новой системой связи, имеет дополнительные модули броневой защиты, которые позволяют выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет. Кроме того, танк невозможно "заглушить".

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Авторы американского издания отмечают, что российская военная промышленность добилась огромных успехов в модернизации более 1000 танков ещё советской постройки, которые находились на вооружении строевых частей. По мнению аналитиков из стана заклятых недругов, Т-80 является одним из самых дорогих типов танков, которые используются в передовых частях. Но в то же время отмечено, что газотурбинный двигатель боевой машины хоть и имеет высокие потребности в обслуживании, но в то же время обеспечивает серьёзное преимущество как перед другими типами российских танков, так и перед всеми западными танками.