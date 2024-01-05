Американские военные понесли очередную потерю

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer в полёте. Фото: ВВС США / commons.wikimedia.org

Как сообщают зарубежные СМИ, ВВС США понесли очередную потерю. Согласно опубликованным данным, в штате Южная Дакота потерпел крушение американский боевой самолёт. И не какой-нибудь, а стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Катастрофа произошла при заходе машины на посадку на авиабазе Эллсворт. Данный аэродром является местом дислокации 28 бомбардировочного авиакрыла американских Военно-воздушных сил. Все четыре члена экипажа успели катапультироваться. Был ли на борту самолёта боекомплект, не сообщается.

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Как сообщило канадско-индийское издание Eurasian Times, крушение произошло в 17:50 по местному времени 4 января. Причина крушения не названа. По данным издания, предварительной версией, приведшей к аварии, названы погодные условия. В момент крушения в районе аэродрома стояла минусовая температура и было пасмурно.

Стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, разработанный компанией Rockwell, совершил свой первый полёт в 1974 году [модификация B-1A, прим.]. С 1985 года боевая машина в версии B-1B была принята на вооружение американских ВВС. Всего было построено 4 cамолёта B-1A и 100 бомбардировщиков B-1B. Согласно данным ресурса Flight Global, на начало текущего года в распоряжении военно-воздушных сил заклятых заокеанских недругов находилось 42 таких самолёта. Теперь на единицу меньше.

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Максимальная скорость бомбардировщика составляет 2300 км/ч (2,22 Маха), а боевой радиус около 5500 километров. Максимальная взлётная масса – 216 тонн, максимальная боевая нагрузка – чуть более 60 тонн с учётом авиационных средств поражения, размещённых на внешних подвесках.