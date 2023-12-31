Издание Eurasian Times сообщило о том, что к Великобритании переходит руководство Объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО. Группировка создана для "сдерживания" России

Фото: TASS / Zuma / Artur Widak

Ещё одно доказательство того, что Великобритания сильно заинтересована не только в ослаблении России, но в её поражении. Правда, "джентльмены" с берегов туманного Альбиона никогда этого не дождутся.

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Довольно любопытный материал опубликовало индийско-канадское издание Eurasian Times. Как говорится в материале издания, массированный ракетный удар, который нанесла Россия по объектам на территории Украины, "вынудил" Великобританию передать Киеву около 200 ракет для зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, Лондон готовится взять на себя ответственность за управление формированием НАТО, которое предназначено для сдерживания России. Причём это не просто формирование, а сухопутное формирование "быстрого реагирования". Но обо всём по порядку.

Касательно передаваемых (или уже переданных) Киеву ракет, то в публикации Eurasian Times говорится о том, что этот пакет военной помощи из 200 ракет "дополняет" противовоздушную оборону Украины на передовой линии. Кроме того, эти ракеты предназначены для защиты "критической национальной инфраструктуры" от ударов российской авиации и дронов-камикадзе.

Изначально ракеты ASRAAM – Advanced Short-Range Air-to-Air Missile ("Усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух"), предназначались для применения с истребителей. Например, с таких, как Eurofighter Typhoon и F-35. Но летом 2022 года Министерство обороны и фирма MBDA реализовали проект, который позволяет вести огонь этими ракетами с земли. Как отмечено в материале, система была разработана, протестирована, а украинские расчёты прошли четырёхмесячные курсы обучения. Затем новые зенитные комплексы были переданы Киеву. Передача новой партии ракет может свидетельствовать о том, что Украина исчерпала значительную часть запасов ASRAAM, полученных в 2022 году.

В то же время Eurasian Times не исключает и того, что Киев зарезервировал часть своих ракетных запасов, а передача новой партии боеприпасов является "дополнительной мерой предосторожности", вызванной массированным ударом Вооружённых сил России.

Что касается управления формированием НАТО, то с 1 января Великобритания возьмёт на себя командование Объединённой оперативной группой повышенной готовности (VJTF) Североатлантического альянса. Это формирование было создано в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России. Великобритания заменит Германию, которая руководила группировкой в 2023 году.

Согласно данным британского Минобороны, руководящая роль Лондона означает, что Великобритания выделит большую часть сил этой оперативной группы. Командование сухопутной составляющей будет осуществлять Союзный корпус быстрого реагирования. В составе сухопутной группировки VJTF будет около 6000 военнослужащих. При этом ведущим формированием станет боевая группа 7-й лёгкой механизированной бригады. Кстати, у этого соединения весьма звучное название – "Крысы пустыни".

Согласно данным Eurasian Times, в состав бригады входят лёгкий кавалерийский полк (вероятно, речь идёт о лёгком танковом полке), четыре лёгких механизированных батальона, а также артиллерийский, инженерный, медицинский полки (вероятно, батальон) и полк тылового обеспечения.

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С учётом опубликованной иностранным изданием информацией, интересно как Великобритания намерена "сдерживать" Россию? Ведь 6000 человек в составе группировки сил реагирования – это совсем ничего. Максимум, что сейчас может Лондон в рамках так называемого "сдерживания", так это традиционно гадить России (достаточно вспомнить крылатую фразу про англичанку), поставляя вооружение Киеву и осуществляя планирование и руководство диверсиями и обстрелами. Впрочем, ничего нового, всё в рамках традиционной англосаксонской политики.