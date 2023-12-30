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crazycat21
Польша возобновила наземные поиски "неизвестной" ракеты, нарушившей воздушное пространство страны
Неизвестная ракета не даёт покоя польским политикам и военным

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Иллюстративное изображение из открытых источников

В пятницу 29 декабря, польские власти и военные заявили, что в воздушном пространстве их страны был зафиксирован "неопознанный" объект. Согласно сообщениям, данный объект находился над территорией Польши непродолжительное время.

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Позже вышли сообщения со ссылкой на командование польских вооружённых сил о том, что неизвестным объектом якобы оказалась российская ракета. Согласно опубликованным данным, эта "ракета" вошла в польское воздушное пространство со стороны Украины, углубилась в него на 40 километров, пробыв там 3 минуты, потом развернулась и улетела обратно! При этом, по заявлениям польского командования, весь полёт "ракеты" отслеживался средствами ПВО. И на перехват якобы даже поднимали истребители!

Итак, поляки сначала заявили, что ракета улетела. Тогда зачем это всё? Как сообщило агентство Reuters, Польша возобновила наземные поиски "неизвестной" ракеты, нарушившей воздушное пространство страны.

Согласно опубликованным данным, в субботу 30 декабря Польша возобновила поиски элементов "предполагаемой русской ракеты". Наземный поиск проводится на территории Люблинского воеводства.

"Цель обыска — окончательно подтвердить, что ни один элемент объекта не остался на территории Польши".

Поиск проводится в районе города Замосць. В нём задействовано 480 военнослужащий войск территориальной обороны страны. Поисковые мероприятия продолжатся до 19-00 часов по Гринвичу (22-00 мск).

Но самое интересное в приведённых словах некоего представителя оперативного командования Польши.

"Украинская сторона и союзники первоначально подтвердили наши радиолокационные данные о том, что объект покинул территорию Польши", — сообщил Reuters представитель оперативного командования.

В связи с приведённой информацией возникает ряд вопросов. А именно, была ли ракета? Чья она была? Улетела или не улетела туда, откуда прилетела? И что это за такая "умная ракета". С учётом продолжающихся поисков складывается впечатление, что это была украинская зенитная ракета, которая упала где-то на территории Польши. В противном случае зачем искать её элементы? Вероятно, поиск проводится, чтобы окончательно убедиться в том, что ракета принадлежала соседям. Информация нужна для внутреннего пользования.

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Просто польскому военно-политическому руководству как-то совсем не с руки обвинять Украину. Зато, обвинив в инциденте Россию, Варшава очередной раз продемонстрировала Вашингтону, что она на страже НАТО.

#новости #политика #польша #военный #ракета
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