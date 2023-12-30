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crazycat21
Премьер-министр Польши: "возникла проблема" с финансированием закупок оружия в Южной Корее
Официальная Варшава когда-то приняла решение закупить новейшее вооружение и военную технику, и в качестве основного поставщика современного оружия была выбрана Южная Корея

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Танки K2 Black Panther, произведённые южнокорейскими предприятиями для Польши. Фото: Министерство обороны Республики Корея

На протяжении достаточно продолжительного времени Польша, которая является проводником интересов США в Европе и претендует на доминирующую роль в регионе, активно милитаризуется. Во-первых, польские власти решили увеличить численность армии. Во-вторых, официальная Варшава когда-то приняла решение закупить новейшее вооружение и военную технику. 

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В качестве основного поставщика современного оружия была выбрана Южная Корея. Варшава заказала у корейских оборонных предприятий 1000 основных боевых танков K-2 Black Panther, более 600 самоходных гаубиц K9 Thunder калибра 155 мм, 288 систем залпового огня K239 Chunmoo и 48 самолётов FA-50. Согласно открытым данным, производство части заказанного вооружения должно было быть локализовано на польских оборонных предприятиях.

Весьма внушительный заказ. И это не считая поставок американских танков M1 Abrams, ударных вертолётов  AH-64 Apache, систем залпового огня M142 HIMARS и долго ожидаемых истребителей 5-го поколения F-35.

Откуда у Варшавы деньги на такие роскошные покупки? Вопрос очень интересный. С покупками в США ещё всё объяснимо. Старшие заокеанские "товарищи" всегда пойдут навстречу Польше с её политиками-русофобами – или продадут технику из наличия с дисконтом, или кредит предоставят на выгодных условиях. А вот с корейским вооружением всё намного интереснее. 

Как одно время писали западные СМИ, власти Польши намеревались закупить у Южной Кореи вооружение за счёт... кредита, предоставленного южнокорейской стороной. Сообщалось, что несколько южнокорейских банков должны были "сложиться" и предоставить синдицированный кредит Варшаве. Этот метод кредитования предусматривает участие двух и более кредиторов. Вероятно, кредит должен был быть предоставлен под какие-то гарантии Сеула. Называлась и цена вопроса – 22,72 миллиарда долларов США. Скорее всего, это уже с процентами, поскольку в открытых источниках проходила информация о том, что вся стоимость оружейной сделки между Варшавой и Сеулом составила 13,7 миллиарда долларов.

А теперь самое интересное! После недавних парламентских выборов в Польше сменилась власть. Было сформировано новое правительство, которое возглавил Дональд Туск. Новый старый премьер-министр Польши в ходе пресс-конференции, отвечая о расходах на оборону в 2024 году, заявил, что "возникла проблема" с финансированием закупок оружия в Южной Корее. Со слов Туска, не был предоставлен кредит, который южнокорейская сторона должна была выделить на финансирование части закупок.

"Я не знаю, кто кого ввел в заблуждение - то ли министр (Мариуш) Блащак неправильно рассчитал, то ли корейцы ушли", - сказал премьер-министр. "В финале выяснилось, что произошло какое-то недоразумение; Я не хочу никого винить", - сказал он.

Политик отметил, что вооружение из Южной Кореи имело большое преимущество, поскольку оно "было доступно". Со слов Туска, основная задача властей Польши сейчас состоит в том, чтобы скорее "разрешить и прояснить все сомнения". Особенного когда речь идёт о многолетних контрактах на миллиарды долларов или евро.

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Весело у них там. Были или не были договорённости Польши и Южной Кореи? Вопрос, на который пока нет ответа. Есть ещё один интересный момент. Польша передала Украине огромное количество своего основного вооружения, рассчитывая купить современные образцы у Южной Кореи. Теперь ни техники (старой и новой), ни кредита.

#новости #политика #армия #оружие #танки #польша #артиллерия
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