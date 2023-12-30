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crazycat21
Eurasian Times: армия России получила 22 тысячи беспилотников в 2023 году, несмотря на санкции
Иностранные эксперты решили порассуждать, откуда у российской армии столько дронов

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Иллюстративное изображение из открытых источников

После начала Специальной военной операции страны коллективного Запада ввели в отношении России огромное количество санкций. Многие ограничительные меры коснулись поставок из-за рубежа продукции военного или двойного назначения. 

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После введения ограничительных мер всевозможные "импортные" эксперты и аналитики, а также всевозможные институты и разведки, стали гадать и высчитывать, насколько у России хватит ракет. Только ракеты все никак не заканчиваются (и не закончатся), что наглядно было продемонстрировано в ходе недавнего массированного удара по военным объектам на территории незалежной. Соответственно, военно-промышленный комплекс России работает в полную силу. И это ещё не предел! 

На Западе наивно предполагали, что помимо ракет отечественная оборонка не сможет из-за санкций производить и беспилотные летательные аппараты. Однако на самом деле произошло всё не так, как планировали заклятые недруги. Индийско-канадское издание Eurasian Times выпустило материал, в котором говорится о том, что армия России в 2023 году получила 22 тысячи беспилотников. И это несмотря на санкции. 

Отмечено, что несмотря на нагрузку, российский военно-промышленный комплекс произвёл огромное количество критически важных образцов вооружений. Приводится информация агентства ТАСС со ссылкой на отчёты Минобороны РФ по итогам года. В обнародованных документах указано, что Вооружённые силы получили более 1500 танков, более 2200 боевых бронированных машин, более 1400 ракетно-артиллерийских машин и более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в войска поставлены более 12 тысяч автомобилей, из которых более 10% (1400 единиц) бронированные.

Но и это ещё не всё. Eurasian Times утверждает, что в настоящий момент Россия находится на пути к тому, чтобы производить более двух миллионов артиллерийских снарядов ежегодно. А это вдвое больше, чем средний уровень производства отечественных оборонных предприятий до начала СВО.

Также в материале зарубежного издания говорится о том, что санкции Запада и экспортный контроль ограничили доступ России к важнейшим компонентам современных оружейных систем. И это якобы "повлияло" на способность российских оборонных предприятий производить современное вооружение. Однако, несмотря на ограничения, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к западным санкциям, создав альтернативные цепочки поставок.

В своём труде иностранные эксперты пишут, что для того, чтобы найти альтернативных поставщиков Россия сместила своё внимание на Китай, Северную Корею и Иран. Наиболее значимая роль отводится Китаю, который с 2022 года поставляет в Россию полупроводники, дроны и прочие товары двойного назначения. Стоимость этих поставок оценивается в миллионы долларов.

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P.S. Странно, что иностранные аналитики не упомянули в своей публикации такой альтернативный источник критически важных компонентов для вооружения, как бытовая техника. Ведь по версии некоторых экспертов из стана противника, именно из неё извлекаются чипы и микросхемы для ракет. Кстати, об этом же когда-то заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Эта высокопоставленная дама с полной серьёзностью заявляла, что в Россию по-прежнему ввозятся немецкие стиральные машины. В обход ограничений. А потом из них вынимают компоненты. И вообще рассуждения некоторых иностранных экспертов и политиков часто не выдерживают никакой критики. 

#новости #армия #оружие #танки #беспилотники #военный #дроны
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