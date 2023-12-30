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crazycat21
Defence24: Германия отложила модернизацию своих БМП Puma
Германия всё пытается модернизировать свои современные боевые машины пехоты

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БМП Puma. Фото: Дирк Фордерштрассе / commons.wikimedia.org

За последние три десятилетия немецкий бундесвер сильно деградировал. Пожалуй, в современных геополитических реалиях это и хорошо. Особенно сильными процессы развала армии ФРГ стали явными когда министрами обороны страны были дамы: небезызвестная Урсула фон дер Ляйен, а также последовательно сменившие её Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристина Ламбрехт. Нынешний министр обороны Германии Борис Писториус вроде как пытается исправить ситуацию, тем более что канцлер Шольц когда-то пообещал превратить бундесвер в самую сильную армию Европы, но получается плохо. 

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Наглядным примером может послужить ситуация с бронетехникой в немецкой армии, а именно с боевыми машинами пехоты. Стало известно, что Германия отложила модернизацию своих БМП Puma. Публикация на эту тему вышла на страницах польского военно-аналитического издания Defence24.

Как говорится в материале, Министерство обороны Германии заявило о задержке процессам модернизации БМП Puma до версии S1. Согласно первоначальным планам, до этого стандарта должны быть доведены 143 боевых машины.

"Сдвиг вправо" приведёт к тому, что бундесвер получит первые модернизированные "Пумы" лишь в феврале 2024. Как отмечает Адам Сверковски, автор публикации, это не слишком и много, если учесть всю историю программы этой БМП. 

Причиной задержки называют проблемы, связанные, в частности с программным обеспечением, которое будет заменено отраслью к вышеупомянутой дате.

Работы по модернизации призваны не только повысить возможности БМП Puma с точки зрения огневой мощи, но и позволят их экипажам "в полной мере" выполнять возложенные на них задачи. Этот момент наглядно демонстрирует, сколько неисправностей было с самого начала в данном типе боевых машин.

Как отмечает Defence24, в конечном итоге немецкая армия должна иметь на вооружении 400 "Пум", из которых 13 машин останутся в старом варианте и будут использоваться для обучения военнослужащих бундесвера. Также отмечено, что в начале декабря 2023 года были заказаны 53 новых двигателя для боевых машин пехоты. Данный факт свидетельствует о том, что "Пумы" имеют проблемы не только с электроникой, но и с силовой установкой [прим.].

Puma S1 — это модернизированный вариант немецкой боевой машины пехоты SPz Puma. Главные отличия новой версии заключаются в добавлении спаренной пусковой установки MELLS для противотанковых управляемых ракет Spike LR, цифровых средств связи, дневных и ночных (тепловизионных) камер высокого разрешения и обновлённой системы управления. При этом основное вооружение в составе автоматической пушки Мк 30-2 с боекомплектом 400 снарядов и 7,62-мм универсального пулемета MG5 (боекомплект 2000 выстрелов) останется без изменений.  

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P.S. Немецкая Puma является самой дорогой БМП в мире. Согласно открытым данным, её стоимость составляет около 17 миллионов евро за единицу. Это больше, чем цена нового основного боевого танка Leopard 2A7+. Стоимость последнего может достигать 10 миллионов евро. При этом немецкие военные умудрились "сломать" во время учений в  2022 году 18 таких дорогостоящих "Пум".

#новости #армия #оружие #германия #военный #бронетехника #бмп puma
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