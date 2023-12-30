Российская компания-производитель беспилотных систем представила свой новый продукт

Один из ланцетов. Фото: ZALA Aero

Ещё два-три года назад об отечественном ударном беспилотнике "Ланцет", разработанном компанией ZALA Aero [входит в концерн "Калашников", прим.] было известно лишь достаточно ограниченному кругу специалистов. Впервые этот барражирующий боеприпас был представлен широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2019", на вооружении российских военных беспилотник был принят в 2020 году, а первое его боевое применение состоялось в 2021 году в ходе сирийской компании.

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Сейчас о "Ланцете" говорят все, поскольку за время проведения СВО аппараты данного типа стали очень эффективным оружием. И самым результативным в своём классе. На сегодняшний день зафиксированных эпизодов применения "Ланцетов" насчитывается около девяти сотен. И большая часть таких применения этих дронов-камикадзе завершилась успехом. В ходе Специальной военной операции российские "иксоводы" набили приличное количество западных артиллерийских систем и бронетехники.

Но важно не только это. Важно то, что коллектив ZALA Aero постоянно совершенствует свою продукцию. Как сообщили профильные СМИ, компания представила очередной дрон-камикадзе – "Изделие 55". Произошло это 29 декабря, фактически "под елочку".

Согласно опубликованным данным, новый барражирующий боеприпас предназначен для уничтожения целей в ближнем радиусе. При этом оператор следит за поражением цели в режиме реального времени. Более того, оператор может выбрать оптимальный угол захода на цель.

"Изделие 55". Фото: Фото: ZALA Aero

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Новый ударный беспилотник построен по уже ставшей классической для компании ZALA аэродинамической схеме, с X-образными крыльями. А ещё он получил сразу четыре мотора. Кроме того, как заявили в компании, новый аппарат абсолютно безопасен для оператора, обладает дистанционным контейнерным запуском, и абсолютно невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.