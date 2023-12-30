Пресс-секретарь президента России заявил, что у него есть список западных активов, которые могут быть конфискованы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото:AP / SCANPIX



После начала Специальной военной операции в странах коллективного Запада не могли придумать ничего лучше, как "заморозить"средства России, находившиеся на счетах иностранных банков. Речь идёт о приблизительно 300 миллиардов долларов. При это в европейских столицах и Вашингтоне говорили, что это не конфискация, просто блокировка счетов. То есть деньги как бы и есть, но в то же время они недоступны для использования.

Однако в последнее время на "цивилизованном" Западе всё чаще раздаются призывы о том, что "замороженные" российские средства необходимо изъять и направить на помощь Украине. Только для начала подготовить правовое обоснование грабительского отъёма денег России.

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Как сообщило агентство Reuters, лидеры стран "Большой семёрки" на февральском саммите будут обсуждать новую "правовую схему", которая позволит изъять российские активы. Отмечено, что особую активность в разработке этой схемы в последние месяцы проявляли представители США и Великобритании. Ожидается, что лидеры G7 в ходе саммита сделают "более решительное заявление" по данному поводу.

Однако возможное изъятие российских средств будет иметь обратный эффект, который не понравится представителям западного бизнеса. России есть чем зеркально ответить. Как считают западные экономисты, конфискация российских денег создаст прецедент и лишит иностранных инвесторов на возвращение активов, которые остались в России.

О намерении нашей страны отвечать зеркально в случае поползновений на золотовалютные резервы сообщило всё то же агентство Reuters. В материале британского СМИ говорится о том, что Кремль предупредил, что у него есть список американских, европейских и прочих активов, которые будут конфискованы, если лидера стран "Большой семёрки" решат изъять 300 миллиардов долларов замороженных резервов ЦБ РФ.

Соответствующе заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сказал, что подобный шаг стран Запада будет приравниваться к краже и подорвёт глобальную финансовую систему и мировую экономику.

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На вопрос, есть ли Кремля список зарубежных активов, пресс-секретарь президента ответил утвердительно. При этом Дмитрий Песков отказался сообщить, что это за активы.