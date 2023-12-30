Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: в Кремле заявили, что Россия может зеркально ответить на конфискацию "замороженных" активов
Пресс-секретарь президента России заявил, что у него есть список западных активов, которые могут быть конфискованы

реклама

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото:AP / SCANPIX

После начала Специальной военной операции в странах коллективного Запада не могли придумать ничего лучше, как "заморозить"средства России, находившиеся на счетах иностранных банков. Речь идёт о приблизительно 300 миллиардов долларов. При это в европейских столицах и Вашингтоне говорили, что это не конфискация, просто блокировка счетов. То есть деньги как бы и есть, но в то же время они недоступны для использования.

Однако в последнее время на "цивилизованном" Западе всё чаще раздаются призывы о том, что "замороженные" российские средства необходимо изъять и направить на помощь Украине. Только для начала подготовить правовое обоснование грабительского отъёма денег России.

реклама

Как сообщило агентство Reuters, лидеры стран "Большой семёрки" на февральском саммите будут обсуждать новую "правовую схему", которая позволит изъять российские активы. Отмечено, что особую активность в разработке этой схемы в последние месяцы проявляли представители США и Великобритании. Ожидается, что лидеры G7 в ходе саммита сделают "более решительное заявление" по данному поводу. 

Однако возможное изъятие российских средств будет иметь обратный эффект, который не понравится представителям западного бизнеса. России есть чем зеркально ответить. Как считают западные экономисты, конфискация российских денег создаст прецедент и лишит иностранных инвесторов на возвращение активов, которые остались в России. 

О намерении нашей страны отвечать зеркально в случае поползновений на золотовалютные резервы сообщило всё то же агентство Reuters. В материале британского СМИ говорится о том, что Кремль предупредил, что у него есть список американских, европейских и прочих активов, которые будут конфискованы, если лидера стран "Большой семёрки" решат изъять 300 миллиардов долларов замороженных резервов ЦБ РФ.

Соответствующе заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сказал, что подобный шаг стран Запада будет приравниваться к краже и подорвёт глобальную финансовую систему и мировую экономику.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На вопрос, есть ли Кремля список зарубежных активов, пресс-секретарь президента ответил утвердительно. При этом Дмитрий Песков отказался сообщить, что это за активы.

#россия #новости #политика #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Великобритания возьмёт на себя управление формированием НАТО для сдерживания России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
15
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
17
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
4
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+
"РВ": Ракета Х-101 в полете отстреляла тепловые ловушки и без проблем поразила Львовский бронезавод
4
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
11
Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
15
"Искандер" выследил и уничтожил АФАР-сканер многомиллионного IRIS-T под Херсоном
2
В линейке "Ланцетов" прибыло: компания ZALA Aero представила новый дрон-камикадзе "Изделие 55"
1
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
5
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
10
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Аргентина направила письма странам-участникам BRICS об отказе вступать в союз
3
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.34 WHQL Game Ready
+
Economist: ВС РФ в атаке 29 декабря выбили производства ракет и дронов на Украине
+

Популярные статьи

Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
7
Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
2
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
5
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
11
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
4
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
1

Сейчас обсуждают

George Mendel
21:55
Как-то странно - статья, которую мы обсуждаем почему-то про Linux. 🤣🤣🤣
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
swr5
21:54
О! больные пытаются лечить здоровых.
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
Кирилл Катровский
21:53
В интернете есть уйма статей по любому поводу, не стоит фокусироваться только на Linux. Даже на тему установки Windows, хотя казалось бы – тривиальная задача. Вы же знаете о Linux только понаслышке, п...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
daimos
21:51
Да ладно, это всё наговор и слухи! Во - "фейк-ньюс"! Пс а где сруссикер? С наступающим, убогий, годом окончательного оформления 404
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
Eugene Jarosiewicz
21:50
Сами придумали сами написали... Тупая вата хавает
Российские лётчики получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57
Eugene Jarosiewicz
21:49
Обычные понты гаранта ЛОХОВ. Для Японии рыболовство 0,1% ВВП. Как и шпроты для Латвии когда то. Чего только не нарасказываешь тупой вате
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
George Mendel
21:43
Без серьёзных?! Значит не серьёзные проблемы есть?! В интернете много статей про проблемы с установкой какой-нибудь одной игры и подборкой драйверов для нормальной игры на Linux. Про возню с депозитар...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Иван Горыныч
21:39
и тем не менее 85% территории Украины сегодня контролирует ВСY 🤣😂🤣🤣🤣
Российские военные продвинулись на 2 километра вглубь на Запорожском направлении
Dante1980
21:39
Хвала небесам. Одним неадекватном в комментах станет меньше
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
Иван Горыныч
21:38
А ещё ПВО страны просрали штаб КЧФ да и сам флот, остатки которого сдрыснули с Севастополя, зачем нам нато?😂😂😂😂😂
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем