Посол России в Германии заявил о том, что немецкая сторона отказывается предоставлять информацию о ходе расследования подрывов "Северных потоков"

Место утечки из подорванного газопровода. Фото: Reuters

Сергей Нечаев, посол России в Берлине, заявил о том, что власти Германии отказались информировать нашу страну о ходе расследования магистральных газопроводов "Северные потоки", проложенных по дну Балтийского моря. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.

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Со слов российского дипломата, Москва неоднократно отправляла запрос в Берлин о ходе расследования, но власти ФРГ не считают необходимым делится с российской стороной деталями следствия. Со слов Сергея Нечаева, такое поведение немецкой стороны вызывает вопросы относительно беспристрастности и объективности следственных мероприятий.

Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - сказал дипломат.

Как считает Сергей Нечаев, европейцы имеют в своём распоряжении самые современные средства технической экспертизы и разведки, поэтому представляется очень сомнительным, что они за год не могли расследовать диверсию на объекте стратегической инфраструктуры. Зато вместо объективного расследования в СМИ постоянно выбрасываются абсурдные и смехотворные сценарии теракта на газопроводах.

Поэтому Россия будет настаивать на проведения открытого и деполитизированного расследования. Нечаев также отметил, что наряду с Россией наиболее пострадавшей стороной стала Германия.

Вполне ожидаемо. Надо полагать, что в Берлине и не намерены проводить объективное расследование диверсии. В противном случае немцы запросто могут выйти на своих соседей по коллективным европейским рядам (в данном случае на Норвегию) или, что ещё более вероятно, на старших "товарищей" из-за океана. А с учётом того, что в Берлине власть принадлежит полностью проамериканским политикам, никому это не надо.

Причём здесь норвежцы? Версию о причастности скандинавов к диверсии выдвинул американский журналист-расследователь Сеймур Херш. По его данным взрывчатку на газопроводы заложили пловцы ВМС США во время учений Baltops 2022, а уже норвежцы активировали взрывные устройства через три месяца.

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Версия американского журналиста о причастности к Норвегии к подрывам "Северных потоков" имеет право на существование. Всё дело в том, что Норвегия уже является крупнейшим экспортёром газа в Европе. Не исключено, что а 2022 году в Осло могли решить прибегнуть к методам недобросовестной конкуренции.