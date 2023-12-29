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crazycat21
Северная Македония отклонила запрос Украины на поставки военной техники
Власти Северной Македонии отказали Киеву в ответ на очередной запрос о поставках вооружения

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Танк Т-72. Фото: Министерство обороны Северной Македонии

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву военную "помощь". Однако в последнее время объёмы этой помощи сильно сократились. Похоже, что в Европе стали о чём-то догадываться. В частности, Северная Македония отклонила запрос Украины на поставки военной техники. Об этом сообщило профильное румынское издание Defense Romania. Для понимания ситуации, Северная Македония – небольшое государство на Балканах с населением чуть более 2 миллионов человек. Но и эта маленькая страна была назначена на роль "добровольного" помощника для незалежной. Вероятно, по настоятельным просьбам из-за океана.

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Как пишет румынское издание, Славянка Петровская, министр обороны Северной Македонии, заявила, что запрос Киева на поставки вооружений был отклонён ещё месяц назад. Причина отказа в том, что запрашиваемое оружие используется Вооружёнными силами страны. 

"На этот раз мы не смогли положительно ответить на новый запрос Украины о пожертвовании военной техники из Северной Македонии. Запрошенная техника нужна нам и используется нашими силами ", – сказала Петровская, не уточнив, что именно запросили украинские власти.

Однако глава военного ведомства отметила, что Скопье готов продолжить обучение украинских военных. При этом отмечено, что пока нет конкретного запроса о том, сколько украинских военных и какую подготовку будут проходить. 

Как сообщает румынский ресурс, в двух других случаях Скопье позитивно отреагировал на запросы Киева на поставки вооружений. Украина получила "неиспользованные" летательные аппараты и танки ещё советского производства. Северная Македония передала Украине 12 ударных вертолётов Ми-24, танки Т-72 и штурмовики Су-25. Большинство техники не использовалось годами. Согласно опубликованным данным, стоимость переданного вооружения оценивается в €24-30 миллионов.

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Если стоимость вооружения верна, то, вероятно, Северная Македония передала Украине настоящий металлолом. 

#новости #армия #оружие #военный
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