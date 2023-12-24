В очередную сводку МО России попали ЗРК иностранного производства, а также истребители Су-27 и бомбардировщик Су-24 ВСУ

Зенитно-ракетный комплекс Crotale-NG. Фото: Министерство обороны Австрии / bmlv.gv.at

С самого начала Специальной военной операции (и даже до её начала) коллективный Запад оказывает военную помощь Украине. Одним из элементов этой "помощи" стала передача Киеву современных зенитно-ракетных комплексов. Это ЗРК Patriot производства США, норвежские системы NASAMS, немецкие системы IRIS-T, французские Crotale-NG.

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Однако все эти системы не являются каким-то вундерваффе, способным переломить закономерный ход событий. Все они, за исключением французского комплекса Crotale-NG, уже попадали в сводки российского Минобороны, где говорилось о поражении ЗРК этих типов.

Министерство обороны РФ в своей очередной сводке заявило об уничтожении зенитно-ракетных комплексов западного производства. На этот раз в отчёт попала и система Crotale-NG ("Гюрза") французского производства.

В сводке говорится о том, что удары были нанесены по аэродрому Староконстантинов. В ходе ударов были поражены "пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и "Crotale-NG" производства Франции."

Там же говорится о том, что были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные средства поражения (боеприпасы) на аэродромах Канатово под Кировоградом и Днепр.

Но и это ещё не всё. В той же сводке сообщается, что средствами ПВО Вооружённых сил России в воздушном пространстве Запорожской и Днепропетровской областей были "приземлены" четыре самолёта – три истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушных сил Украины.

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Следует ожидать, что после таких результатов, продемонстрированных ВС России, Киев с ещё большей настойчивостью будет требовать от старших западных "союзников" средства ПВО и самолёты. Дадут ли? Это большой вопрос.