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crazycat21
Министерство обороны РФ заявило о поражении ЗРК NASAMS и Crotale-NG западного производства
В очередную сводку МО России попали ЗРК иностранного производства, а также истребители Су-27 и бомбардировщик Су-24 ВСУ

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Зенитно-ракетный комплекс Crotale-NG. Фото: Министерство обороны Австрии / bmlv.gv.at

С самого начала Специальной военной операции (и даже до её начала) коллективный Запад оказывает военную помощь Украине. Одним из элементов этой "помощи" стала передача Киеву современных зенитно-ракетных комплексов. Это ЗРК Patriot производства США, норвежские системы NASAMS, немецкие системы IRIS-T, французские Crotale-NG. 

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Однако все эти системы не являются каким-то вундерваффе, способным переломить закономерный ход событий. Все они, за исключением французского комплекса Crotale-NG, уже попадали в сводки российского Минобороны, где говорилось о поражении ЗРК этих типов. 

Министерство обороны РФ в своей очередной сводке заявило об уничтожении зенитно-ракетных комплексов западного производства. На этот раз в отчёт попала и система Crotale-NG ("Гюрза") французского производства.

В сводке говорится о том, что удары были нанесены по аэродрому Староконстантинов. В ходе ударов были поражены "пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и "Crotale-NG" производства Франции."

Там же говорится о том, что были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные средства поражения (боеприпасы) на аэродромах Канатово под Кировоградом и Днепр. 

Но и это ещё не всё. В той же сводке сообщается, что средствами ПВО Вооружённых сил России в воздушном пространстве Запорожской и Днепропетровской областей были "приземлены" четыре самолёта – три истребителя Су-27 и один фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушных сил Украины.

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Следует ожидать, что после таких результатов, продемонстрированных ВС России, Киев с ещё большей настойчивостью будет требовать от старших западных "союзников" средства ПВО и самолёты. Дадут ли? Это большой вопрос. 

#новости #армия #оружие #истребители #военный #пво #зрк #nasams #crotale-ng
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xD Толстый, но эффективный байт. Сикера сразу призвало.
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OgoGoLog
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Ля самомнение. Кого из 10 постоянных троллей с этого сайта ты заставляешь умнеть? Все эти шуршания обычные посетители всё-равно не читают.
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