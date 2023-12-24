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crazycat21
Defence24: Россия использует БМПТ "Терминатор" для эффективного прорыва укреплений под Авдеевкой
Польский эксперт о российских БМПТ "Терминатор"

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БМПТ "Терминатор". Фото: Минобороны России

В стане заклятых недругов всегда пристально следили за российским вооружением. В современных геополитических реалиях это внимание усилилось кратно. Всевозможные иностранные аналитики и эксперты оценивают не только отечественное оружие, но и тактику его применения. 

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С момента своего появления российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) вызывала ухмылки у целого ряда "импортных" экспертов. Они сомневались в эффективности применения такого рода техники. Даже после боевого дебюта "Терминаторов" в зоне проведения Специальной военной операции. Просто, наверное, забыли, что российские конструкторы никогда просто так ничего не делают. Прошло время и мнение зарубежных экспертов кардинально поменялось.

Польское военно-аналитическое издание Defence24 опубликовало материал, в котором рассказано о применении БМПТ "Терминатор" в ходе СВО. Автором материала является Адам Сверковски, редактор издания и специалист по бронетехнике и артиллерии.

Как говорится в материале, Россия стала всё чаще использовать "Терминаторы" в районе Авдеевки для эффективного прорыва укреплений ВСУ. При этом польские эксперты ссылаются на данные противника!

В материале говорится о том, что на участок фронта под Авдеевкой были переброшены БМПТ "Терминатор". Эти боевые машины предназначены для ведения боя в городской застройке и обладают более высоким уровнем защиты и огневой мощи по сравнению с классическими БМП.

Любопытно, что автор публикации не видит особой угрозы в "Терминаторах" ввиду их малочисленности. Поэтому их эффективность будет ощущаться только в локальном масштабе. По его мнению, военно-промышленный комплекс России произвёл "всего около 10 машин этого типа". Дальше приведены слова польского эксперта.

Однако, согласно многочисленным сообщениям, отправка "Терминаторов" должна привести к более эффективному захвату последующих территорий как вокруг Авдеевки, так и в самом городе.

При этом эксперт из Польши почему-то призывает относиться к БМПТ "Терминатор" как к некой диковинке. Почему? Опять же из-за малочисленности техники такого типа. Кроме того, он считает, что эффективность этих  боевых машин якобы была раздута "российской пропагандой".

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Похоже, что эксперт из Польши сам запутался в своих умозаключениях. С одной стороны, он говорит, что БМПТ "Терминатор" эффективны в городской застройке. С другой – призывает не воспринимать их всерьёз. Конечно, ведь необходимо отрабатывать западную повестку. Интересно, а кто сказал этому "товарищу" о количестве выпущенных БМПТ? Безусловно, первоначально их количество было достаточно ограниченным. Но за почти два года СВО российская оборонная промышленность существенно нарастила объёмы выпускаемой продукции. И сколько на самом деле было выпущено БМПТ,  никто не скажет.  И это правильно.

#новости #армия #оружие #военный #бронетехника #конфликты #бмпт &quot;терминатор&quot;
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