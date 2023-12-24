Российские военные уничтожили "Ланцетом" бронекатер "Гюрза" ВМС Украины

Скриншот видео телеграм-канала "Днепровский рубеж"

После раздела Черноморского флота СССР независимая Украина ещё могла называться морской державой. Так оно и было. В середине 90-х годов страна являлась крупнейшей морской державой Восточной Европы. С претензией на присутствие в дальней морской зоне.

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За годы независимости ВМС Украины деградировали. Украинский флот фактически прекратил своё существование после того, как Крым вернулся в состав России. Часть бывших украинских кораблей осталась ржаветь в крымских гаванях, часть была возвращена Киеву. Но и та часть, что вернулась в состав ВМСУ, была практически полностью уничтожена после начала Специальной военной операции.

Сейчас у Украины нет флота, поскольку нет крупных кораблей. Самыми крупными боевыми единицами являются пара морских тральщиков типа Sandown, переданных Великобританией. Один из этих кораблей 18 декабря проследовал через Босфор в акваторию Чёрного моря. По всей видимости, далее этот пароход проследовал через территориальные воды Болгарии и Румынии в сторону Одессы. В современных реалиях плавать этому кораблику недолго.

В настоящий момент главной ударной силой ВМС Украины являются бронекатера проекта 58150 "Гюрза" собственной постройки и, возможно, патрульные и десантно-штурмовые катера, переданные Западом и доставленные по суше либо по Дунаю. Есть ещё надувные лодки.

Но и главная ударная сила украинского москитного флота несёт потери. Российские военные уничтожили "Ланцетом" бронекатер "Гюрза" ВМС Украины. Об этом сообщил телеграм-канал "Днепровский рубеж".

Военнослужащие армии России выложили в сеть соответствующий видеоролик. На видео видно, как дрон-камикадзе "Ланцет" пикирует на украинский бронекатер, пришвартованный к судну снабжения. Беспилотник попал в корму катера, через некоторое время произошла детонация боеприпасов и топлива.

Скриншот видео телеграм-канала "Днепровский рубеж"

Согласно подписи к видео, успешная атака российских военных была произведена 23 декабря. Бронекатер был пришвартован в лимане неподалёку от н.п. Черноморка, Очаковский район.

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На боевом счету российских дронов-камикадзе "Ланцет" самоходная и буксируемая артиллерия противника, системы залпового огня, бронетехника. Теперь к списку побед добавился и бронекатер.