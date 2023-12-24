Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
На боевом счету дрона-камикадзе "Ланцет" появился бронекатер "Гюрза"
Российские военные уничтожили "Ланцетом" бронекатер "Гюрза" ВМС Украины

реклама

Скриншот видео телеграм-канала "Днепровский рубеж"

После раздела Черноморского флота СССР независимая Украина ещё могла называться морской державой. Так оно и было. В середине 90-х годов страна являлась крупнейшей морской державой Восточной Европы. С претензией на присутствие в дальней морской зоне. 

реклама

За годы независимости ВМС Украины деградировали. Украинский флот фактически прекратил своё существование после того, как Крым вернулся в состав России. Часть бывших украинских кораблей осталась ржаветь в крымских гаванях, часть была возвращена Киеву. Но и та часть, что вернулась в состав ВМСУ, была практически полностью уничтожена после начала Специальной военной операции. 

Сейчас у Украины нет флота, поскольку нет крупных кораблей. Самыми крупными боевыми единицами являются пара морских тральщиков типа Sandown, переданных Великобританией. Один из этих кораблей 18 декабря проследовал через Босфор в акваторию Чёрного моря. По всей видимости, далее этот пароход проследовал через территориальные воды Болгарии и Румынии в сторону Одессы. В современных реалиях плавать этому кораблику недолго.

В настоящий момент главной ударной силой ВМС Украины являются бронекатера проекта 58150 "Гюрза" собственной постройки и, возможно, патрульные и десантно-штурмовые катера, переданные Западом и доставленные по суше либо по Дунаю. Есть ещё надувные лодки. 

Но и главная ударная сила украинского москитного флота несёт потери. Российские военные уничтожили "Ланцетом" бронекатер "Гюрза" ВМС Украины. Об этом сообщил телеграм-канал "Днепровский рубеж". 

Военнослужащие армии России выложили в сеть соответствующий видеоролик. На видео видно, как дрон-камикадзе "Ланцет" пикирует на украинский бронекатер, пришвартованный к судну снабжения. Беспилотник попал в корму катера, через некоторое время произошла детонация боеприпасов и топлива.

Скриншот видео телеграм-канала "Днепровский рубеж"

Согласно подписи к видео, успешная атака российских военных была произведена 23 декабря. Бронекатер был пришвартован в лимане неподалёку от н.п. Черноморка, Очаковский район.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На боевом счету российских дронов-камикадзе "Ланцет" самоходная и буксируемая артиллерия противника, системы залпового огня, бронетехника. Теперь к списку побед добавился и бронекатер. 

#новости #армия #оружие #беспилотники #военный #ланцет #флот #дрон-камикадзе #бронекатер &quot;гюрза&quot;
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
5
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
8
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
+
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
2
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
7
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
2
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
137
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
56
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
396
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
17
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

Тимофей Чичикин
13:30
Тоже root нужен, а в .local он не хочет
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
саша кузин
13:29
Я смотрю вы такой зажиточный, что в банке стоит 4090 у вас🤣🤣🤣🤣🤣
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Kira625
13:28
Не путай его, он едва удерживает эту хрупкую логическую конструкцию ;)
Американский морпех предупредил Украину о возможностях России прорвать любую оборону
glavhyilo
13:27
вот и нет гюрзы у хохлов
На боевом счету дрона-камикадзе "Ланцет" появился бронекатер "Гюрза"
Апшеронский скакел
13:26
Да, да, да! Автор, а ты не забыл Элизабет Холмс? Там тоже был прорыв, но как оказалось - обычное мошенничество
Искусственный интеллект уже используется в США для открытия новых лекарств
Леонид Кузнецов
13:21
"Спойлер, несколько команд и root права в кармане, даже без помощи загрузочной флешки с другим линуксом" Список команд в студию!
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
Анатолий Павлюшин
13:21
О, боже. Исповедь нищеброда, часть 2.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
ЧatoБoт
13:18
В Херсоне прям жара. По неофициальной информации мы минусанули парковку бронетехники во дворе школы (ну, а где еще поросятам парковаться). И склад б/к салютует - это к Рождеству католическому. Ну, а г...
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
ЧatoБoт
13:17
Американские аналолитики в очередной раз выступили в роли той лисицы возле винограда из одной известной басни.
Китайская компания Nio Inc. представила новый автомобиль ET9
si-cat
13:14
Какого ?? До конца 24 неделя осталось...
ISW: Страны НАТО обязались передать Украине F-16 до конца года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем