Американское издание The Washington Post рассказало о состоянии дел в ВСУ с обеспечением снарядами

Фото: Reuters

Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала очередной материал, посвящённый состоянию дел в зоне проведения Специальной военной операции.

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В материале говорится о том, что ВСУ страдают от нехватки снарядов на линии фронта. И этот фактор "вынуждает" некоторые подразделения отменять запланированные атаки. Поэтому возникают опасения по поводу того, как долго украинские войска смогут удерживать свои позиции на фоне продолжающихся атак армии России. Также отмечено, что нехватка боеприпасов усугубляет и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку США и Европа сократили объёмы военной помощи. А наступает зима...

Информация приведена со ссылкой на солдат ВСУ.

Приведены слова военнослужащего 128-й горнострелковой бригады ВСУ, которая ведёт боевые действия в Запорожской области. Он заявил, что если цель маленькая, например миномёт, то на неё выделяют всего 5-7 снарядов. Этот военный отмечает, что все устали, держатся только благодаря мотивации. Но выиграть на одной мотивации невозможно. Он заявил, что с оружием и системами вооружения становится всё хуже и хуже.

Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Это понимают все.

Другой украинский военный утверждает, что его подразделение обнаружило "резкую разницу" в запасах снарядов после передислокации с Запорожского направления на восток. Нынешний расход снарядов составляет 10-20 штук в день, тогда как раньше выстреливали по 50, а иногда и по 90 снарядов в день. С таким запасом снарядов не может идти никакой речи о каких-то атаках. Более того, если ситуация не изменится, украинские войска будут отброшены.

Как говорится в материале WP, солдаты ВСУ, участвующие в боевых действиях, не заметили никаких признаков того, что российская армия сталкивается с дефицитом боеприпасов. Более того, согласно оценке издания, Россия сумела преодолеть жёсткие санкции и меры экспортного контроля, что позволило нарастить производство вооружений.

Что-то часто зарубежная пресса стала публиковать подобные материалы, особенно американские издания. Что-то очень плотно пошло. Раньше все эти газеты, журналы и таблоиды как один трубили об успешном "контрнаступе" ВСУ на южном направлении. И тут вдруг все синхронно стали писать, что у Украины нет снарядов. Интересно то, что это произошло это после известного интервью главкома ВСУ Залужного изданию The Economist, который заявил что "контрнаступление" сорвалось из-за неверных методичек НАТО. Совпадение? Возможно и совпадение.

А тут ещё Зеленскому в ходе его вояжа в Вашингтон отказали в выделении затребованных 61 миллиарда долларов военной "помощи"...

Вариантов два. Первый – либо США действительно "умывают руки" и перекидывают Украину на плечи Европы. Второй – консервативная газета The Washington Post традиционно поддерживает Демократическую партию США, к которой принадлежит действующий президент Джо Байден. Администрация последнего, как известно, настаивает на том, чтобы американские законодатели всё же выделили Киеву требуемые средства. Соответственно, публикация WP адресована как местному американскому электорату, так и политикам США. Необходимо показать, как плохо идут дела у Киева.

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Оба варианта имеют право на существование.