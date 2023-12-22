Как отмечает The New York Times, прогресс России заставляет Украину задуматься о дополнительной крупномасштабной мобилизации

Фото: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Похоже, что у кого-то стали открываться глаза. Даже откровенно русофобская американская газета The New York Times (NYT) признала, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.

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Как сообщает издание, в последние три недели добились территориальных завоеваний, используя своё превосходство в живой силе. В результате власти Украины рассматривают вопрос о дополнительной мобилизации ещё 500 тысяч человек для ведения изнурительных боёв в следующем году.

New York Times сообщает, что недавние наступательные действия российской армии в районе Авдеевки, а также в районах Купянска, Бахмута и Марьинки являются ещё одним из свидетельств того, что Россия "твёрдо перехватила инициативу" на большей части поля боя. Это произошло после того, как в прошлом месяце главный украинский генерал признал, что контрнаступление войск его страны "застопорилось". По всей видимости, под главным генералом подразумевается главком ВСУ Залужный [прим.].

Как отмечает газета, Россия добивается такого прогресса в критический момент для киевского правительства. Политическая борьба в Вашингтоне и в Евросоюзе сделала невозможной выделение военной и финансовой помощи.

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NYT передаёт слова Егора Чернева, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который признался, что без американских боеприпасов Украина начнёт терять территории, с трудом завоёванные летом.